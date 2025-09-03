Autójához kötötte, majd 95 km/h sebességgel húzott egy kutyát, a rendőrség elfogta az állatkínzót

rendőrség;elfogás;állatkínzás;Bács-Kiskun megye;

2025-09-03 13:45:00 CEST

Az eset hétfőn történt a Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton, a férfit állatkínzás miatt elfogták és kezdeményezték letartóztatását.

A Tiszaalpár és Kiskunfélegyháza közötti úton szeptember 1-jén egy gépkocsi után kötöttek egy kutyát, majd az állatot körülbelül 95 kilométer/órás sebességgel húzták az aszfalton. A rendőrség megtalálta a kutyát, az állatkínzót pedig elfogta – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján.

Azt írták: „A cselekményt észlelő sofőr próbálta a jármű vezetőjét megállítani, rádudált. Az autó ismeretlen vezetője ezt követően a kutyát berakta a csomagtartóba, majd elhajtott. Az esetet bejelentették a rendőrségre és a hatóság rendelkezésére bocsátották az esetről készített videófelvételüket.”

A tájékoztatás szerint a nyomozók ellenőrizték a helyszínt, ahol egy olyan járművel találkoztak, mint ami a videóban is szerepel. Gyorsan kiderült, hogy a keresett autóról, illetve sofőrről van szó. A férfi házának átkutatása során a kutyát is megtalálták, majd azonnal értesítették az állatorvost. A férfit állatkínzás miatt elfogták, kihallgatását követően őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, a kutyát pedig menhelyre szállították.

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány kedden osztott meg a Facebook-oldalán egy videót, amely megtekintését csak erős idegzetűeknek ajánlották. A nonprofit szervezet ma pedig már arról adott hírt, hogy a nagyjából kétéves kutya túlélte a brutális állatkínzást. „Súlyos égési sérüléseket szenvedett, a körülményekhez képest az állapota elfogadható, egy csoda, hogy túl élte. Jelenleg is orvosi felügyelet alatt gyógyulgat, és egy állatvédő szervezet gondjaira bízták” – írták posztjukban, amelyben megköszönték a rendőrség gyors intézkedését az ügyben.