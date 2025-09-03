Hálapénzt fogadott el négy orvos a győri kórházban, vádat emeltek ellenük

ügyészség;Győr;vesztegetés;vádemelés;orvosok;hálapénz;

2025-09-03 13:10:00 CEST

Üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt, az ügyben két egészségügyi szakdolgozó is érintett.

Üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásának bűntette miatt a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség vádiratot nyújtott be azzal a négy orvossal és két egészségügyi szakdolgozóval szemben, akik a győri kórházban „hálapénzt” fogadtak el betegektől.

Az ügyészség közleményében felidézi, a vádirat szerint az orvosok és egészségügyi szakdolgozók ugyanazon a szakrendelésen végezték a munkájukat.

2024-ben két egészségügyi szakdolgozó és három orvos többször fogadott el 1000-50 000 forint közötti összegeket, ajándékutalványokat és ajándékot, míg a harmadik orvos egyszer kapott jogtalan előnyt a betegellátás során.

A főügyészség

az egyik orvossal és egészségügyi szakdolgozóval – akik nagyobb mértékű „hálapénzt” fogadtak el – egyezséget kötött, és vádiratában arra tett indítványt, hogy őket a Győri Törvényszék felfüggesztett börtönbüntetésre és pénzbüntetésre ítélje.

a másik négy elkövetővel szemben pedig pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

A vádiratban összesen közel 340 000 forint mértékű vagyonelkobzást is indítványozott a főügyészség az elkövetőkkel szemben.