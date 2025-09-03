Oroszokkal szemben hozott újabb szankciókat az Egyesült Királyság az ukrán gyerekek deportálása miatt

Oroszország;Nagy-Britannia;Ukrajna;deportálás;szankció;szankciók;Egyesült Királyság;Ramzan Kadirov;

2025-09-03 16:05:00 CEST

A szankciókkal sújtott szervezetek között szerepel a csecsenföldi átnevelőtáborokat fenntartó Ahmat Kadirov Alapítvány is, melynek elnöke Ramzan Kadirov anyja. A csecsen vezető ruszofóbiát emleget anyja szankciós listára helyezése kapcsán.

Az Egyesült Királyság szerdán további 11, az orosz államhoz köthető személy és szervezet ellen vezetett be szankciókat. A büntetőintézkedések célpontjai azok, akik részt vesznek Moszkva azon törekvéseiben, hogy ukrán gyermekeket erőszakkal deportáljanak a megszállt ukrán területekről és átneveljenek, megfosztva őket identitásuktól – írja a Reuters.

Ukrajna szerint eddig több mint 19 500 gyermeket vittek Oroszországba vagy orosz megszállás alatt álló területekre, sokszor a családok vagy a gondviselők beleegyezése nélkül. Kijev szerint az emberrablások háborús bűncselekménynek minősülnek, amely megfelel az ENSZ-egyezmény szerinti népirtás definíciójának. Moszkva ezzel szemben azt állítja, hogy „kiszolgáltatott gyerekeket” véd a háborús övezettől.

David Lammy brit külügyminiszter közleményében úgy fogalmazott: „A Kreml kényszerű deportálási, indoktrinációs és militarizációs politikája az ukrán gyermekekkel szemben gyalázatos.” A brit kormány legújabb szankciói vagyonbefagyasztást, utazási tilalmat és egyéb büntetőintézkedéseket tartalmaznak, a célpontok között van az Ahmat Kadirov Alapítvány, amely átnevelő programokat működtet ukrán gyermekek és tinédzserek számára, és militarista kiképzésnek veti alá őket.

Az alapítvány elnöke, Ajmani Neszijevna Kadirova is felkerült a szankciós listára, aki egyébként az Orosz Föderáció részét képző Csecsen Köztársaság elnökének anyja. Ramzan Kadirov egy Telegram-üzenetben védelmébe vette anyját. „Ő mindig segíti a háború áldozatait, támogatja a szegényeket és a hátrányos helyzetűeket szerte a világon” – írta, hozzátéve, hogy édesanyja nem foglalkozik politikával. Kadirov szerint „ezek a lépések bizonyítják, hogy a Nyugatot nem vezérli sem erkölcs, sem jog, csak a gyűlölet és a ruszofóbia”.

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának márciusban kiadott jelentése szerint Oroszország elképzelhetetlen szenvedést okozott több millió ukrán gyermeknek és megsértette jogaikat, mióta 2022-ben megkezdte Ukrajna teljes körű invázióját. A Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) 2023-ban elfogatóparancsot adott ki Vlagyimir Putyin orosz elnök és Marija Lvova-Belova gyermekjogi biztos ellen a deportálásokban játszott szerepük miatt. Moszkva ezt „felháborítónak és elfogadhatatlannak” minősítette.