Spanyolország;Izrael;Ukrajna;Gázai övezet;Pedro Sánchez;izraeli-palesztin konfliktus;orosz-ukrán háború;

Korábbi felvétel

A spanyol miniszterelnök kudarcnak tartja Európa válaszát a gázai háborúra

Pedro Sánchez véleménye szerint Európa és a Nyugat kettős mércét alkalmaz az ukrajnai és a gázai háborúval szemben.

Pedro Sánchez szerint Európa és a teljes nyugati közösség kettős mércét használ az ukrajnai és a gázai háborúval szembeni fellépésében. 

Spanyolország miniszterelnöke, aki szerdán hivatalos látogatásra érkezett Londonba Keir Starmer brit kormányfő meghívására, a Guardian című brit napilapnak adott interjúban úgy fogalmazott: ami a Gázai övezetben zajlik, az a nemzetközi kapcsolatok XXI. századi történetének talán legsötétebb fejezete. A szocialista párti spanyol kormányfő kijelentette: Madrid annak elérésére törekszik, hogy az Európai Unió függessze fel az Izraellel ápolt stratégiai partneri viszonyát.

Izraellel szemben a munkáspárti brit kormány is igen kritikus nyilatkozatokat tesz. Keir Starmer miniszterelnök nemrégiben közölte: London az ENSZ Közgyűlésének szeptemberi ülésszaka előtt hivatalosan is elismeri a palesztin államot, ha az izraeli kormány addig nem hirdet tűzszünetet a Gázai övezetben, nem tesz érdemi lépéseket a Gázában kialakult „rettenetes állapotok” megszüntetésére, nem teszi egyértelművé, hogy tartózkodik ciszjordániai területek annektálásától és nem kötelezi el magát egy olyan hosszú távú békefolyamat mellett, amely elvezet a kétállami megoldáshoz.

Spanyolország már tavaly elismerte a palesztin államot, és a spanyol kormányfő a szerdán megjelent Guardian-interjúban kijelentette: örömmel nyugtázza, hogy a spanyol példát más európai országok is követik. Hozzátette ugyanakkor, hogy a gázai háborúval kapcsolatos európai válaszlépéseket kudarcnak tartja. Sánchez szerint a gázai és az ukrajnai háború teljesen eltérő okokból robbant ki, a világ mégis azt kérdezi, hogy Európa és a Nyugat miért alkalmaz kettős mércét a két konfliktussal szembeni fellépésében.

A spanyol miniszterelnök szerint az EU megosztott abban a kérdésben, hogy miként kell Izraelre befolyást gyakorolni, ez azonban elfogadhatatlan és fenntarthatatlan, ha az unió erősíteni akarja hitelességét más válságok, mindenekelőtt az ukrajnai háború kezelésében. Sánchez elmondta: Spanyolország megpróbálja elérni, hogy az EU aktívabban lépjen fel Izraellel szemben, a lehetséges lépések közé sorolta pénzügyi büntetőintézkedések bevezetését.

Spanyolország és az Egyesült Államok eltérő módon ítéli meg, hogy miként kellene szembeszállni a globális kihívásokkal. Sánchez „nagy hibának” nevezte Washington kilépését a párizsi klímaegyezményből és az Egészségügyi Világszervezetből (WHO). Úgy fogalmazott: a jelenlegi realitások legmegdöbbentőbb eleme az, hogy éppen a második világháború után kialakult nemzetközi rend első számú építésze, vagyis az Egyesült Államok törekszik most e világrend gyengítésére.

Szakértők szerint Izrael megsérti az EU és Izrael közötti egyezményt, mert nem tartja be az emberi jogi kötelezettségeit, ezért az Uniónak már régen lépnie kellett volna, de erre egyelőre esély sincs.