Besült a Harcosok órája, nagyüzemi hirdetésekkel kozmetikázza a Fidesz a műsor valós nézettségét

Fidesz;nézettség;Németh Balázs;Harcosok Klubja;

2025-09-03 17:32:00 CEST

Hirdetések nélkül töredékannyian lennének kíváncsiak a Fidesz kommunikációs csodafegyverének szánt tartalmakra.

Csúnyán besült a Fidesz digitális honfoglalása, kozmetikázzák a Harcosok órája című műsor nézettségi adatait - erről írt a Telex.

A műsor egy hónapja fut, benne a kormány ismert arcaival, akik egymás után fejtik meg a világot Németh Balázs, az állami média volt híradósának társaságában. Ő álhírnek minősítette a lap korábbi információit, melyek arról szóltak, hogy nem épp sikeres a projekt, ezért most áttekintették a havi mérleget is.

A lap megnézte, hogyan alakul a videók nézettsége organikusan, a megjelenésük után, hogyan változik ez, amikor elindítják a hirdetéseket, és végül mi történik a hirdetések leállítása után. Az augusztus 25-ét követő egy hétben négy Harcosok órája epizód jelent meg, hétfőn Rétvári Bence belügyi államtitkár, kedden Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, szerdán Takács Péter egészségügyi államtitkár, csütörtökön pedig Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter mondta el gondolatait. Ebben a sorrendben a cikk megjelenéséig a négy politikus által produkált hivatalos nézettségi adatok a következők: 125 ezer, 236 ezer, 214 ezer, és 138 ezer.

Hogy e számokat miképp hozták össze, az a lap által közölt grafikonból elég egyértelműen kirajzolódik: mind a négy videónál úgy alakult a nézettség, hogy reggel 7 és 8 között - amikor lement élőben az adás - lényegében minimálban ketyegett a számláló egészen este nyolcig, utána hirtelen kilőtt és két és fél napig meg sem állt, aztán megállt és abbamaradt a nagy érdeklődés. Nem túl meglepő módon a száguldó időszakkal egybevágóan futottak a videók facebookos hirdetésekben is. A lap a Meta Ad Library adatai alapján azt írta, Rétvári Bence és Bóka János adása hirdetésként 100–125 ezer alkalommal indult el, Szijjártó Péteré 200–250 ezerszer, Takács Péteré pedig 175–200 ezerszer. S hogy hirdetés nélkül mennyi az annyi? Nem valami sok: az azt megelőző nagyjából 12 órában jellemzően 7–8 ezres nézettséget sikerült összevakarni, a hirdetés leállítása után pedig gyakorlatilag lenullázódott az érdeklődés. Bóka János adása például annyira nem érdekelte a népet, hogy csütörtökön reggel 8:30 és 10:30 között, amikor az adás még friss volt, alig ezer megtekintést sikerült produkálni.

Figyelembe véve, hogy a reklámidőszak alatt is lehetett valamennyi organikus nézettség, a Telex - mint fogalmaz, erős jóindulattal - 10-12 ezerre saccolta átlagosan az epizódok iránti valós érdeklődést. Mindez még az indulás utáni, hasonlóan gyászos adatokhoz képest is visszaesést jelent.

A lap arra is felhívja a figylemet, hogy természetesen egy organikus érdeklődés nem azonos értékű a vásárolt figyelemmel, amikor ugyanis a hirdetési időszakok futottak, ugrásszerűen megnövekedett a röhögős reakcióemojik száma is, ami köztudomásúlag negatív visszajelzést jelent. Míg a hirdetés nélküli időszakokban a videók kiröhögése maximum a lájkok tizedét tette ki, addig a hirdetések idején a 40-50 százalékukat is.