Főhajtás és továbblépés

2025-09-04 08:15:00 CEST

Bántó csend, idegtépő bizonytalanság, de egyben a gondok elengedésének felszabadító érzése keveredik Törő Bánatos piciny madárka című verseskötetében, amelyet a járvány időszaka inspirált.

Távolságot teremtenek a traumatikus időszaktól Törő István író, költő újságíró koronavírus-járvány ihlette versei, így lesznek képesek felülemelkedni az átélt bizonytalanságon. A Bánatos piciny madárka című kötetet ugyan az író által megélt tapasztalatok inspirálták, de egyetemes terheket hordoznak: a jövővel szembeni kilátástalanság, a halál fenyegető jelenléte, a fojtogató bezártság, a percek lassú pergése sokak átélt tapasztalata volt nemcsak 2020-ban, a járvány kitörésének évében, hanem az utána következő talpraállás időszakában is. Törő kötete ezeket az éveket éles szemmel dokumentálva képes arra, hogy az olvasó számára is ismerős, a bizonytalanságot, a kétségbeesést okozó érzéseket, fogalmakat végre az azóta eltelt évek tükrében is zárójelbe tegye. A versek a kötet elkészítésével ugyanis mindezek már csak mementói az akkor átélt szorongásnak, így egyfajta jövőbe tekintést is magukban hordoznak: olvasva őket egyben emlékeztetnek arra is, képesek voltunk továbblépni. A Bánatos piciny madárka személyes látásmódjával így egyben terápiás eszköz is lehet - amit a szív már nem bír feldolgozni, ott a költészet lehet a kulcs.

Törő István a 70-es évek óta publikál, verseket ír, gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt. Műveiben tudatosan állít emléket a korról, annak minden küzdelmével és társadalmi folyamataival együtt. A Bánatos piciny madárka az elmúlt négy évben írt verseit tartalmazza, amely saját bevallása szerint élete egyik legnehezebb időszaka volt. A járvány, az azt követő nehéz évek, megélhetési gondok, a pandémia okozta bezártság, az emberi viszonyok megváltozása mind helyet kapnak a műben, amellett, hogy a költő egyben fejet hajt az értelmetlen elmúlás által sújtott áldozatok, hozzátartozók, barátok előtt is. Mindeközben pedig a könyv utolsó részében a gyerekek számára vázol fel egy szebb reményekkel teli jövőt.

Infó: A könyv Törő István 75. születésnapjára, közel 55 évnyi írói pályával a háta mögött jelent meg.