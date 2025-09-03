Kína felmutatta szövetségeseit

évforduló;Oroszország;Kína;Észak-Korea;fegyverek;Vlagyimir Putyin;Kim Dzsong Un;katonai parádé;Hszi Csin-ping;

2025-09-03 20:45:00 CEST

Ünnepi díszszemléjén Kína nemcsak legmodernebb fegyvereit vonultatta fel, hanem legfőbb szövetségeseit is. Hszi Csin-Ping először mutatkozott együtt az orosz elnökkel és az észak-koreai vezetővel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető együtt tekintette meg Hszi Csin-ping kínai elnökkel tegnap Pekingben azt a nagyszabású katonai parádét, amellyel Japán kapitulációjának 80. évfordulóját, a második világháború végét ünnepelték. Bár a kommunista vezetésű Kína ez alkalomból több mint két tucat fontos államférfit látott vendégül – mindenekelőtt a „globális délhez” tartozó hatalmak sorából –, a nyugati média hármójuk első közös nyilvános szereplését emelte ki. A BBC szerint Hszi egy olyan globális vezető szerepét alakította, aki kész a világ két leginkább szankcionált autokrata vezetője mellett mutatkozni, demonstrálva kapcsolataik elmélyülését. Mások azt emelték ki, hogy Hszi ezzel mintegy büntetlenséget ígért Putyinnak Oroszország negyedik éve tartó ukrajnai háborújához, amelyben Kína is részes Moszkva politikai szövetségeseként, gazdaságának életben tartójaként és technológiai beszállítójaként.

Az amerikai elnök minderre dühös üzenetben reagált. „Kérem, adja át legmelegebb üdvözletemet Vlagyimir Putyinnak és Kim Dzsongunnak, miközben éppen az Egyesült Államok ellen esküdnek össze” – írta Hszinek címzett üzenetében Donald Trump a saját, Truth Social közösségi portálján.

A Tienanmen téren mintegy 50 ezres tömeg előtt Hszi azt mondta: „Ma az emberiség a béke vagy a háború, a párbeszéd vagy a konfrontáció, a kölcsönösen előnyös vagy a zéró összegű helyzetek közötti választással néz szembe”, és "a kínai nép ebben a küzdelemben a jó oldalon áll". Egyúttal arra figyelmeztetett - nyilvánvalóan az Egyesült Államok jelenlegi kormányzatának az eddigi világrendet felforgató lépéseire utalva -, hogy „a világnak nem szabad visszatérnie a dzsungel törvényeihez”.

A több mint tízezer katona látványosan megkoreografált menete mellett a díszszemlén felvonultatták Kína legfejlettebb fegyvereit, köztük a nukleáris töltetek hordozására alkalmas DF-61-es interkontinentális rakétákat, hiperszonikus rakétákat, drónokat és lézeres légvédelmi ágyúkat. A nyugati kommentátorok szerint a látottak azt a benyomást keltették, hogy Kína egyre komolyabb előnyökre tesz szert fegyveres erőinek fejlesztésével. A parádé néhány nappal a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozója után zajlott, s a két esemény együtt Kína globális hatalmának felmutatását, valamint Hszi új világrendről alkotott vízióját volt hivatott felmutatni különösen a kereskedelmi és biztonsági kérdésekben.

Miközben Putyin részt vett a pekingi katonai parádén, az orosz erők – szinte a világ előtt hivalkodva – újabb nagyszabású légitámadást hajtottak végre, ezúttal főleg közép- és nyugat-ukrajnai városok energetikai létesítményei ellen. A határaihoz közeli csapások miatt Lengyelország is kénytelen volt levegőbe emelni a légterét vigyázó vadászgépeket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki tegnap Dániában találkozott a balti és északi országok vezetőivel, ismét hangsúlyozta, hogy Moszkva agressziója „a megfelelő (…) elsősorban az orosz hadigazdaságra nehezedő nyomás hiánya miatt” folytatódhat, és szigorúbb szankciókat sürgetett Moszkvával szemben.

A pekingi tartózkodását több kétoldalú találkozó lebonyolítására kihasználó orosz elnök a diplomáciai sorozatra tegnap azzal tette fel a koronát, hogy több mint két órán át tárgyalt Kim Dzsongunnal. Putyin megköszönte Phenjannak, hogy kiterjedt fegyverszállításai mellett több ezer katonát küldött az ukrán erőkkel az orosz kurszki régióban vívott harcokba, és Oroszországi látogatásra hívta meg az észak-koreai diktátort.