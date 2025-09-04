Két nap, két gyermek a mennybe ment

Mi kell ahhoz, hogy a gyermekvédelemmel foglalkozzanak?
Hol vannak ilyenkor a honatyák, hol van a miniszterelnök és a felesége, akiknek ugyanúgy vannak gyerekei és unokái, vajon hol marad a szülői lelkiismeret?
Miért nincsenek a magyar gyerekeknek jogaik egy tisztességes élethez?
Vajon mennyi halál szükséges ahhoz, hogy a gyermekvédelem mellé álljanak?
Napról-napra derülnek ki történetek gyermekotthonokról, ahol prostitúcióra fogják a fiatal lányokat, avagy vezetői posztban lévő pedofilok zaklatják őket. Ezek is itt történnek, hírértékük van egy napig, aztán minden megy tovább.
Hol vannak a felügyelőbizottságok, akik kivizsgálják ezeket az ügyeket?
Hol maradnak a perek, ahol elitélik azokat, akik gyerekeket bántalmaznak?
Hol maradnak a szigorított törvénymódosítások a gyerekek védelmében?
Mi a helyzet a pedofil papokkal, elkezdődtek az egyházi kivizsgálások?
Hol vannak ebben a rendszerben a gyerekek?
Én nem tudom, mi történik itt, de őrjöngök, hogy idáig süllyedtünk, hogy ennyire nem érdeke a kormánynak megvédeni a gyermekeinket.
Mindenesetre „harcolunk” tovább folyamatosan, de bárcsak a gyermekeinkért harcolnánk ennyire, azért küzdenénk, hogy biztonságos körülmények között, némi boldogságot csepegtetve nőjenek fel. Jó lenne már felállítani és csatába küldeni a honatyákat, hogy ezért az egy célért küzdjenek rendületlenül.
A magyar gyermekekért, a jövő generációért.