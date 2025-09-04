Két nap, két gyermek a mennybe ment

Magyarország;gyermekbántalmazás;

2025-09-04 07:02:00 CEST

Én nem tudom, mi történik ebben az országban, de hétfőn egy huszonkét hónapos kislány, kedden pedig egy kéthónapos csecsemő vesztette életét szülői gondatlanságból. Vajon mennyi halál szükséges még ahhoz, hogy felébredjen az ország, és tényleg megóvjuk a védekezni képtelen, minden szinten a felnőttektől függő gyermekeket?

Mi kell ahhoz, hogy a gyermekvédelemmel foglalkozzanak?

Hol vannak ilyenkor a honatyák, hol van a miniszterelnök és a felesége, akiknek ugyanúgy vannak gyerekei és unokái, vajon hol marad a szülői lelkiismeret?

Miért nincsenek a magyar gyerekeknek jogaik egy tisztességes élethez?

Vajon mennyi halál szükséges ahhoz, hogy a gyermekvédelem mellé álljanak?

Napról-napra derülnek ki történetek gyermekotthonokról, ahol prostitúcióra fogják a fiatal lányokat, avagy vezetői posztban lévő pedofilok zaklatják őket. Ezek is itt történnek, hírértékük van egy napig, aztán minden megy tovább.

Hol vannak a felügyelőbizottságok, akik kivizsgálják ezeket az ügyeket?

Hol maradnak a perek, ahol elitélik azokat, akik gyerekeket bántalmaznak?

Hol maradnak a szigorított törvénymódosítások a gyerekek védelmében?

Mi a helyzet a pedofil papokkal, elkezdődtek az egyházi kivizsgálások?

Hol vannak ebben a rendszerben a gyerekek?

Én nem tudom, mi történik itt, de őrjöngök, hogy idáig süllyedtünk, hogy ennyire nem érdeke a kormánynak megvédeni a gyermekeinket.

Mindenesetre „harcolunk” tovább folyamatosan, de bárcsak a gyermekeinkért harcolnánk ennyire, azért küzdenénk, hogy biztonságos körülmények között, némi boldogságot csepegtetve nőjenek fel. Jó lenne már felállítani és csatába küldeni a honatyákat, hogy ezért az egy célért küzdjenek rendületlenül.

A magyar gyermekekért, a jövő generációért.