A szellem léphet a tőke helyébe

Új beszélgetéssel jelentkezik a Népszava podcastja, a Bal-jobb-bal, amely döntően baloldali alternatívákat jár körbe, s próbálja tisztázni, mennyire alkalmasak a létező társadalmi ellentmondások, igazságtalanságok, az egyenlőtlenség, a szegénység enyhítésére, megszüntetésére. Igyekszünk a gyakorlati politizálás kérdéseire is kitérni az elméletek fényében. Eközben konzervatív, jobboldali álláspontokkal is foglalkozunk, szót kapnak a bennük hívők is. Ezúttal egy legendás hazai szociológus és kulturális antropológus házaspárral, Kapitány Ágnessel és Kapitány Gáborral cseréltünk eszmét új könyvük, a Túl a kapitalizmuson? kapcsán. Ebben egy lehetséges, de nem törvényszerű fejlődési alternatívát vázolnak fel, amelyben a tőke uralmának helyébe a szellemi termelési mód lép, amely felszabadítja és kooperatív módon az emberiség szolgálatába állítja a kreatív energiákat. Nem utópiáról van szó, hanem hosszú folyamatról, melynek alakulását nem lehet megjósolni, de jelenünkben egyre több jel mutat egy ilyen változás realitására.

Kapitány Ágnes és Kapitány Gábor úgy látja, a kapitalitalizmus egyik alappillére, a haszonelvűség mára túlnőtte magát, akadályozza sok fontos, társadalmi kooperációt igénylő kérdés, feladat megoldását. A tőke versenyszelleme, a mindent uraló fogyasztás egyre elidegenítőbben hat, különösen a fiatal nemzedékekre. A kreatív (nem feltétlenül értelmiségi) termelési szférákban születőben az igény a tőke korlátaitól való szabadulásra. Az oktatásban is több kísérleti irányzat kerüli a versenyeztető értékelést, helyette az társadalmilag hasznos egyéni képességek kifejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Ha új kooperációs minták jönnek létre ebben az irányban, és az etikai gondolkodás szintjén is megindul a szemléletváltás, fokozatosan kialakulhat egy szellemi termelési módra átálló társadalom. Egészen pontos képet nem érdemes vizionálni róla, mert a társadalmakat nem lehet előre megtervezni. A beszélgetés ennek a lehetséges alternatívának a főbb irányait, kérdőjeleit járja körbe.