Karácsony Gergely szerint a Fidesz megpróbálta rávenni, hogy induljon el a választásokon

Fidesz;Budapest;ellenzék;Karácsony Gergely;megosztás;szolidaritási adó;Tisza Párt;

2025-09-03 22:28:00 CEST

Belengették, hogy az ellenzéki egység megbontása lenne a feltétele annak, hogy a kormány felhagyjon Budapest anyagi tönkretételével. A főpolgármester az ajánlatot elutasította.

Interjút adott az ATV Egyenes beszéd című műsorának Karácsony Gergely, s a főpolgármester ebben egyebek közt arról beszélt, hogy a Fidesztől megüzenték neki: az ellenzéki egység megbontása lenne a feltétele annak, hogy Budapest megkapja a működéshez szükséges forrásokat. A városvezető közölte, az ajánlatot kategorikusan elutasította.

Mint ismeretes, szerda reggel 4 és fél milliárd forintot inkasszáltak a főváros számlájáról, miután a pécsi bíróság másodfokon megsemmisítette az önkormányzat által kért azonnali jogvédelmet. Ezzel Budapest adóssága már közel mínusz 70 milliárd forintnál jár. Korábban a Fővárosi Törvényszék még az önkormányzat javára ítélt a szolidaritási adónak hívott kormányzati sarccal kapcsolatos jogvitában.

Ennek ellenére a főpolgármester elmondása szerint nem engedett, amikor fideszes háttéremberektől azt az üzenetet kapta, hogy a Pride sikerén felbuzdulva alapítson új pártot. Mint mondta, az üzenet lényege az volt, hogy „nagyban segítené a főváros pénzügyi helyzetének rendezését”, ha a városvezető „fölzavarná az ellenzéki állóvizet” – vagyis új párt alapításával megosztaná az ellenzéket. Karácsony Gergely azt állította, valaki közvetlenül az ATV stúdiójában fogalmazta meg neki az ajánlatot.

A városvezető leszögezte: „ilyen nem lesz”, az alkut visszautasította.

Mint mondta, nem készül 2026-os parlamenti választással kapcsolatos politikai szerepvállalásra, főpolgármesterként nem is ez a dolga. Kijelentette ugyanakkor, hogy innentől kezdve, ha Budapest csődbe megy a kormányzati elvonások miatt, akkor nehéz lesz elhessegetni azt a politikai összefüggést, hogy ez azért következett be, mert nem sikerült őt bevonni a politikai játszmába. „Én nem tudok semmilyen politikai és erkölcstelen dealbe belemenni azért, hogy a városom egyébként megkapja azt, ami jár neki” - jelentette ki. Közölte, ő természetesen abban érdekelt, hogy Budapest- és önkormányzatbarát kormánya legyen Magyarországnak, ennek esélyét pedig sokkal inkább látja egy ellenzéki győzelemben, mint abban, hogy a kormány hirtelen ráeszmél arra, hogy rossz úton jár.

Karácsony Gergely emlékeztetett, hogy az Alkotmánybíróság előzőleg kimondta, a jelenlegi mértékű kormányzati elvonás alkotmányellenes. Ugyanakkor a helyzet tarthatatlan, mivel a város vagy működteti a közszolgáltatásait, vagy befizeti az állami elvonásokat, a kettő egyszerre matematikai képtelenség - jelezte.

A főpolgármester felidézte, hogy korábban még 24 órán belül visszahívták a kormánytól, most viszont megszakadtak a miniszterekkel az érdemi tárgyalások, hetek óta nem válaszolnak, miközben korábban többen is elismerték, nem fordulhat elő, hogy leáll a főváros.

Karácsony Gergely azzal számol, hogy szeptemberben megérkeznek az iparűzési adóból származó bevételek, amely a helyzetet valamelyest javítani fogja, de csak átmenetileg, mert márciusban megint jön egy nagy kifizetés. Ha pedig nincs megállapodás a kormánnyal, vagy nem mérséklik a brutális elvonásokat, akkor kérdésessé válik, hogyan vészelheti át Budapest az évet anélkül, hogy veszélybe kerülne a mindennapi működése.