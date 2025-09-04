Kisiklott egy lisszaboni siklóvasút, 15-en meghaltak

baleset;Portugália;sikló;nemzeti gyásznap;kisiklás;Lisszabon;

2025-09-04 07:19:00 CEST

A baleset következtében további 18 embert kellett kórházba szállítani, közülük öten súlyos állapotban vannak. Portugália nemzeti gyásznapot hirdetett, a tragédia körülményeinek feltárására több vizsgálat is indult.

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután, a balesetben a mentőszolgálatok legfrissebb beszámolója szerint 15-en vesztették életüket és 18-an megsérültek. A sérületeket kórházba szállították, közülük öten súlyos állapotban vannak.

A tűzoltók és a mentők röviddel hat óra után kapták a riasztást. A portugál katasztrófavédelmi hatóság korábban három halottról, illetve legkevesebb húsz sérültről számolt be. A helyi hatóságok egyelőre nem tették ugyan közzé az áldozatok állampolgárságát, de jelezték, hogy többen közülük külföldiek.

„Tragikus nap ez városunknak (...) Lisszabon gyászol, ez egy nagyon tragikus incidens” – mondta Carlos Moedas, a portugál főváros polgármestere újságíróknak nyilatkozva. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök pedig azt mondta, hogy „megdöbbentette a szörnyű baleset”.

A hatóságok szerint több embert kellett kiszabadítani a roncsok közül. A BBC arról ír, hogy a portugál kormány, amely csütörtökön kabinetülést tart a lisszaboni polgármester részvételével, nemzeti gyásznapot hirdetett.

A városközpontban fekvő Restauradores tér és a Sao Pedro de Alcantara-i kilátó között 1885 óta közlekedő fogaskerekű balesetét az Observador értesülései szerint kábelszakadás okozta. A lisszaboni felvonókat üzemeltető Carris vállalat az online napilapnak elmondta, hogy a vállalat szakemberei is a baleset helyszínén tartózkodnak.

A szemtanúk beszámolói szerint azonban a kötélpályás siklóvasút fékrendszere hibásodott meg, ami miatt a jármű lecsúszott a meredek utcán és egy épületnek ütközött. A lisszaboni hatóságok szerint még túl korai megállapítani, hogy mi okozta a tragédiát, az üzemeltető, a közlekedésbiztonsági hatóság és a rendőrség is vizsgálatot indított.