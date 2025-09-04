A portugál fővárosban található Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki. Az áldozatok száma tovább emelkedett, a 23 sebesült közül ketten belehaltak sérüléseikbe.
A baleset következtében további 18 embert kellett kórházba szállítani, közülük öten súlyos állapotban vannak. Portugália nemzeti gyásznapot hirdetett, a tragédia körülményeinek feltárására több vizsgálat is indult.
Viszonylag későn indult. Ötvenedik életévét első könyvmegjelenésével ünnepelheti. De öt-hat éve publikál már; most, az Ünnepi Könyvhétre megjelent verses regényének szövegét körülbelül tizennyolc évig érlelte. Az Eltévesztettem, drágám egy harmincas értelmiségi nő állapotát tükrözi. Fejezetei, bejegyzései pedig szabálytalanok – hosszban, számozásban, sorrendiségben. Ez a szabálytalanság tükrözi leginkább főszereplőnő érzelmi libikókáját. De izgalmas az is, ahogy mindvégig bizonytalanságot ébreszt az olvasóban: szinte végig nem tudni, szerelmi vallomás kerekedik-e a történetből vagy egy válásba torkolló történet jeleneteit olvassa épp. És a bokszmeccsen, amelyet Márta a férjével vív, minket is érhet gyomros. Piros Vera már tervezi a folytatást – erről is beszélgettünk.
A lehetetlenről beszélni szinte lehetetlen. A nyelv azonban sok mindenre képes – egészen hétköznapi módon vethet fel komoly filozófiai kérdéseket. A költészet Lázár Bence András szerint erre a legalkalmasabb. A költővel ennek mikéntjéről, az egyetlen nőről és a fehér városról is beszélgettünk frissen megjelent, Kávé, tejjel című kötete kapcsán.
Lisszabonban múzeuma is van a Magyarországon szinte ismeretlen festőnek, Szenes Árpádnak.
"szőlőből mazsola, / de a feje? Sosem figyeltem. Lemérhettük"
Orbán Viktornak írt, nyílt levelet juttatott el lapunkhoz Harangozó Gábor szocialista parlamenti képviselő, amelyben egy 13 évvel ezelőtti lisszaboni határozatra emlékezteti a magyar kormányfőt. Akkor a Portugáliában ülésező Kereszténydemokrata Internacionálé (CDI) a Fidesz javaslatára elítélte a szocialista-szabaddemokrata kormányt, a demokrácia megsértése miatt. A nyílt levél apropóját az adta, hogy a magyar kormányfő pénteken épp Lisszabonban a CDI tanácskozásán vett részt és hozta nyilvánosságra a menekültkérdésben Brüsszelt támadó terveit, amelyekhez szövetségeseket keres.
Portugáliának abból adódnak a problémái, hogy Európa peremén van, de ebben rejlenek esélyei is. Igaz, távol van az Európát átszelő, nagy közlekedési útvonalaktól, de ez egyben nyugalmat is jelent: érintetlen természetet és békés embereket. Ibériának ezt a térséget messze elkerülték évszázadunk történelmének nagy változásai, ezért nemzedékek óta békében él, irányzatoktól, divatoktól, hajszától és stressztől távol.