„Anyám épp szül engem” - Piros Verával válságról és váltásról

Viszonylag későn indult. Ötvenedik életévét első könyvmegjelenésével ünnepelheti. De öt-hat éve publikál már; most, az Ünnepi Könyvhétre megjelent verses regényének szövegét körülbelül tizennyolc évig érlelte. Az Eltévesztettem, drágám egy harmincas értelmiségi nő állapotát tükrözi. Fejezetei, bejegyzései pedig szabálytalanok – hosszban, számozásban, sorrendiségben. Ez a szabálytalanság tükrözi leginkább főszereplőnő érzelmi libikókáját. De izgalmas az is, ahogy mindvégig bizonytalanságot ébreszt az olvasóban: szinte végig nem tudni, szerelmi vallomás kerekedik-e a történetből vagy egy válásba torkolló történet jeleneteit olvassa épp. És a bokszmeccsen, amelyet Márta a férjével vív, minket is érhet gyomros. Piros Vera már tervezi a folytatást – erről is beszélgettünk.