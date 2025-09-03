Az ukrán külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin tudatosan elfogadhatatlan javaslatokat tesz

Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;Andrij Szibiha;

2025-09-03 21:27:00 CEST

Andrij Szibiha arra reagált, hogy Vlagyimir Putyin Moszkvába hívta Volodimir Zelenszkijt.

Az X-en közzétett bejegyzésében reagált Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter Vlagyimir Putyin orosz vezető azon felvetésére, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utazzon el hozzá Moszkvába.

Mint fogalmazott, „jelenleg legalább hét ország áll készen arra, hogy megrendezze az ukrán és az orosz vezetőknek a háború befejezését célzó találkozóját. Ausztria, a Vatikán, Svájc, Törökország és három öböl-menti állam.” Andrij Szibiha szerint ezek mindegyike komoly javaslat, és Volodimir Zelenszkij valamennyi helyszínen készen áll a találkozóra. Mint ismeretes - jegyezhetjük meg - az Orbán-kormány is előszeretettel rendezne békekonferenciát Budapesten, Kijev azonban mindeddig nem mutatott nagy lelkesedést az oroszbarát magyar kabinet ténykedése irányába.

Az ukrán külügyminiszter szerint Vlagyimir Putyin „továbbra is mindenkit összezavar, tudatosan elfogadhatatlan javaslatokat téve”. A tárcavezető úgy vélekedett, csak a fokozott nyomás kényszerítheti rá Oroszországot arra, hogy végre komolyan vegye a békekötést célzó folyamatot.

Az orosz elnök előzőleg ismételten kétségbe vonta Volodimir Zelenszkij mandátumát, mivel a hadiállapot miatt nem tartottak választásokat Ukrajnában. Kijev határozottan visszautasítja, hogy Zelenszkij illegitim államfő lenne, lévén háborús körülmények között lehetetlen érdemi választásokat tartani. A tárgyalásokkal kapcsolatban Putyin jelezte, kész találkozni Volodimir Zelenszkijjel, ha az ukrán elnök elutazna Moszkvába, de megkérdőjelezte, van-e értelme egy ilyen egyeztetésnek. „Ami a Zelenszkijjel való találkozót illeti, soha nem zártam ki ennek lehetőségét. De van-e értelme? Meglátjuk” – mondta Putyin. Megismételte a Kreml gyakran hangoztatott álláspontját, miszerint egy ilyen találkozót alapos előkészületeknek kell megelőznie, és kézzelfogható eredményekkel kell zárulnia. Egyebekben pedig azzal fenyegetőzött, hogy ha nincs megállapodás, úgy erővel fogja Oroszország céljait érvényesíteni.