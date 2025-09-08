MOL;Hernádi Zsolt;Adria;olajvezeték;kormánypropaganda;orosz olaj;Barátság olajvezeték;

2025-09-08 06:00:00 CEST

Egyre elhűltebben nézek. Lehet, hogy a személyes teremet igazán csak most foglalta el a kormánypropaganda, de – az algoritmus által kétségkívül energetikai érdeklődésűnek bélyegzett – átlagpolgárként immár özönvíz-szerűen zúdul rám a fideszes mantra. (Illetve, víz helyett maradjunk inkább gyanús állagú folyadéknál.) Most már a szemem elé kerülő videók vagy fizetett hirdetések jó részében valamely függő-független kormányfej, halkan-okoskodva, sziszegő gyűlölettel vagy épp hisztérikusan, de kórusban nyomja, sulykolja az egységes agit-propot. Felháborodnak, lelepleznek, csúfolódnak, „vitathatatlan” „tényeket” ismertetnek, indulatosan vagy épp cinikusan értelmeznek, összehasonlítanak és magyaráznak.

Hallgatom Hernádi Zsolt friss nyilatkozatait is: a Mol-vezér több sajtóterméknek személyesen ismételte meg álláspontjukat, derekasan állva például a cég osztalékából élő Mandiner kőkemény kérdéseit is. Eszerint, mivel a vezetéken érkező orosz olaj olcsóbb a többinél, a Mol, amíg csak fizikailag és jogilag lehet, a nyersanyagot ideszállító Barátság vezetéket érő, immár rendszeres bombafenyegetések és -találatok ellenére is ragaszkodik a keleti kapcsolathoz; elvégre a károkat eddig mindig kijavították. Illetve a csoport százhalombattai és pozsonyi finomítóját 2026 végéig ettől függetlenül is teljesen képessé teszik másfajta olajtípusok hatékony feldolgozására. Arra a változatlan álláspontjára, miszerint az omisalji kikötőből induló Adria vezeték márpedig nem alkalmas a Barátság teljes körű kiváltására, ráadásul a horvát díj az európai viszonyszint négyszerese, az ATV a déli cső üzemeltetőjének ellenkező tartalmú nyilatkozatait idézi; de eme, egyező kormány- és Mol-álláspontot neves hazai szakértők lapunkban is adatszerűen cáfolták. Erre Hernádi Zsolt némi arcpírváltozás közepette érzékelteti, hogy a felelősség márpedig a Molé, így a tények fontossági sorrendjét végső soron ő határozza meg. De a propagandavonat zakatol is tovább: a Századvég szerint már nem is kifejezetten a mocsok ukrán, hanem egyenesen a Tisza növelné a benzinárat ezer forint fölé.

Most nem látom értelmét még csak vitázni sem velük. És nem azért, mert szavaik jó része nettó hazugság vagy sanda csúsztatás, egyes lényeges összefüggéseket pedig elhallgatnak.

Hanem mert létezik egy olyan... elv, hogy annak, aki a pénzéből Ukrajna földjét dúlja, ott civileket erőszakoltat meg, lövet tarkón, nyakaztat le, otthonokat, kórházakat bombáztat, gyermekeket hurcoltat el, neveltet át és hadifoglyokat kínoztat halálra, nem adunk pénzt. Semmire. Ők ezt láthatólag nem tartják egy mindent kötelezően felülíró, természetes, belső parancsnak és ahogy elnézem, nem is hajlanak ennek átérzésére. Mert ha ettől az apró feltételtől eltekintünk, tényleg új világ tárul fel, ahol ezernyi észérv szól a Putyinnal folytatott bizniszelgetés mellett és mindenki agyatlan ökör, aki nem így tesz.

Csak egy halk megjegyzés: azért léteznek még Magyarországon, akiket a kormánypropaganda semmilyen hangerővel nem fog meggyőzni.