Magyarország és Szlovákia leállította Ukrajna dízelellátását, válaszul arra, hogy a kijevi vezetés három hete nem ad zöld jelzést újra az orosz támadás áldozatául esett Barátság kőolajvezetéken zajló szállításoknak. A budapesti döntés inkább szimbolikus, Magyarország az ukrán gázolajszükségletének valamivel kevesebb mint egytizedét szolgáltatja.
Petit malheur.
Az Orbán-kormány kitiltotta Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni támadás vezetőjét, aki rendkívül éles üzenetben válaszolt. A Mol kérdésünkre megerősítette, hogy csütörtökön végül újraindultak a szállítások.
Bródi Róbert, az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője anyanyelvén üzent, világossá téve, hogy folytatják a kőolajvezeték elleni támadásokat. Orbán Viktor ma nem zsarolt, csak hazudott.
Három napja van az Európai Bizottságnak felvenni a kapcsolatot Ukrajnával, ha ez nem sikerül, akkor jön a választott bírósági procedúra.
Nagy kárt okozhat az orosz energiafüggőség.
A Mol eddig nem jelentette a Barátság elapadását és az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre Szijjártó Péter szavaihoz sem akartak kommentárt fűzni.