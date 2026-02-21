Olajháború, dízelstop: Szijjártó Péter válogatott szidalmakkal illette Ukrajnát, az Orbán-kormány hozzányúlt Magyarország stratégiai tartalékához

Magyarország és Szlovákia leállította Ukrajna dízelellátását, válaszul arra, hogy a kijevi vezetés három hete nem ad zöld jelzést újra az orosz támadás áldozatául esett Barátság kőolajvezetéken zajló szállításoknak. A budapesti döntés inkább szimbolikus, Magyarország az ukrán gázolajszükségletének valamivel kevesebb mint egytizedét szolgáltatja.