Balhéra készül Kötcsén a Tisza Párt – állapította meg Orbán Viktor a Harcosok Klubjában

A Tisza haditerve összeomlott – erről posztolt Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban.

A Magyar Hang szerint a kormányfő a „politikában lehetetlennek” nevezte „nem mondani semmit a választásokig, eltitkolni a valódi terveiket és tagadni, hogy Brüsszel megbízását teljesítik”. Nem lehet hónapokig sumákolni és kamuzni – folytatta –, mert előbb-utóbb valaki elszólja magát.

„Hiába kenuzik, quadozik, repül 40 napja a kiskakas, a gazdátlanul maradt baromfiudvarban valamelyik ambiciózus alkakas elkukorékolja magát. Pontosan így történt: »nem mondhatunk el mindent, mert megbukunk«. Ezt nem lehet kimagyarázni. Ha jó dologra készülnének, miért kellene eltitkolni?”

– fejtegette a miniszterelnök Tarr Zoltán tiszás EP-képviselőre utalva.

A lap szerint Orbán Viktor a posztjában többek közt arról is írt, hogy a Tisza Kötcsén „balhéra készül”.

„Magyarország 93 ezer négyzetkilométer, de ők pont abba a faluba jönnek, ahol mi tartjuk a politikai évindítónkat évek óta, előre bejelentett időpontban. Messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt csinálják. Provokáció és balhé, csak ez maradt nekik”

– közölte, hozzáfűzve, az indulatok és az agresszió felkorbácsolásának a politikában mindig rossz vége van. „Lelkük rajta. Mi maradunk a béke pártján!” – üzente.

Egy ponton a kormányfő arról is írt:

„Kevesebb pocskondiázás, több Rampapapam, boldogabb ország!”.

A Rampapammal feltehetően egy Azahriah-számra utalt a miniszterelnök, ami egyben – állapítja meg a Magyar Hang – azt jelenti, jó néven vehette, hogy az énekes a Jólvanezígy nevű Youtube-csatornán azt mondta a Telex szemléje szerint, hogy korrekt volt Orbán Viktor vele kapcsolatos reakciója.