Vasárnap Magyar Péter is Kötcsére megy, az adócsökkentés mellett bemutatja a Tisza Párt új arcait

2025-09-02 14:57:00 CEST

Nyugodt, nyitott rendezvényt tartanak, a Tisza Párt elnöke további részleteket is ígér az adócsökkentési terveiről és a milliárdosok megadóztatásáról. Gyurcsány Ferenc szólt, hogy nem lesz ott.

„Hallom, a vergődő hatalom már zavargásokat vizionál Kötcsére vasárnap. Mindenki önmagából indul ki...” – kezdte a Tisza Párt kötcsei rendezvényét beharangozó Facebook-posztját Magyar Péter. A pártelnök megnyugtatta a Fidesz hagyományos kötcsei találkozója, Orbán Viktor zártkörű előadása miatt aggódó politikusait. Például Kocsis Máté parlamenti frakcióvezetőt, aki bejegyzésében egyenesen provokációról írt, illetve Gyurcsány Ferenchez hasonlította a vezető ellenzéki politikust.

„Nem, elvtársak, mi egy nyugodt, nyitott rendezvényt tartunk szeptember 7-én 11.00 órától a kötcsei Hősök terén kordonok és TEK-esek nélkül, viszont sok jóérzésű, hazaszerető magyar emberrel. A rendezvényen bemutatkoznak a TISZA új arcai is. Kiderül majd az is, hogy mi a különbség a Menczerek, a Deutschok, a Rogánok és a becsületes szakemberek között. Bemutatjuk azt is, hogy miként épít majd a TISZA-kormány egy működő és emberséges országot, ahol több mint kétmillió embernek csökken a személyi jövedelemadója, ahol radikálisan csökkentjük az áfát és bevezetjük az ötmilliárdos vagyonok felett a vagyonadót” – tette hozzá Magyar Péter.

A Tisza Párt elnöke egy korábbi posztjában arra szólította fel híveit, hogy készüljenek, mert vasárnap Találkoznak Kötcsén, ahol – ahogy írta – mindenkire számítanak. A Fidesz hagyományosan a kötcsei Dobozy-kúrián tartott zártkörű rendezvénnyel és benne Orbán Viktor előadásával indítja az őszi politikai évadot. Mint arról mi is beszámoltuk, Orbán Viktor elsőként a Harcosok Klubjában írt arról, hogy szeptember 7-én lesz a kötcsei találkozó, ami megfelel a Magyar Péter által korábban már kiszivárogtatott fideszes menetrendnek.

Tusnádfürdővel ellentétben a NER-nek – a Polgári Magyarországért Alapítványnak – ez egy zártkörű, nem sajtónyilvános eseménye, a fideszes elit a nyilvánosság kizárásával bulizik és hallgatja meg, hogy Orbán Viktor éppen mit gondol a világról. Politikusokat el lehet kapni egy-két szóra, de csak akkor, amikor érkeznek a találkozó helyszínére, a Dobozy-kúriára.

Kötcsén ráadásul abszolúte létező jelenség a nem is annyira a háttérben meghúzódó Gyurcsány-szál, a volt miniszterelnöknek, a Demokratikus Koalíció volt elnökének és válófélben feleségének, Dobrev Klárának ugyanis a településen van egy nyaralója nem messze, 126 méterre a Dobozy-kúriától. A Telex fel is hívta Gyurcsány Ferencet, aki azt mondta, vasárnap lesz otthon Kötcsén.