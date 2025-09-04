17-re nőtt a lisszaboni siklóvasút-baleset halálos áldozatainak száma

17-re emelkedett a lisszaboni siklóvasút-baleset halálos áldozatainak száma csütörtökön, miután a 23 sérült közül ketten meghaltak – írja az AP amerikai hírügynökség a portugál mentőszolgálat egyik tisztviselőjére hivatkozva.
Mint arról beszámoltunk, a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija szerda délután siklott ki, a korábbi beszámolók még 15 halottról és 18 sérültről szóltak. Portugália csütörtökön nemzeti gyásznapot hirdetett, a tragédia körülményeinek feltárására több vizsgálat is indult.Kisiklott egy lisszaboni siklóvasút, 15-en meghaltak
Margarida Castro Martins, a lisszaboni polgári védelmi ügynökség vezetője csütörtökön újságíróknak azt mondta, hogy a halottak mind felnőttek voltak. Az áldozatokat nem nevesítette, ahogy az állampolgárságukról sem adott tájékoztatást, amit azzal indokolt, hogy először a hozzátartozóikat értesítik.
A balesetnek így mostanra 21 sérültje van, őket a régió több kórházában ápolják. Közöttük portugálok, két német, két spanyol, valamint egy-egy francia, olasz, svájci, kanadai, marokkói, dél-koreai és zöld-foki-szigeteki állampolgár is vannak.