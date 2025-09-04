„Ne cigányozz, és az XY homoszexuált is felejtsd el” – Keményen büntet az UEFA, az MLSZ figyelmeztet a világbajnoki selejtező meccsek előtt

kampány;MLSZ;Magyar Labdarúgó Szövetség;magyar labdarúgó-válogatott;gyűlöletkeltés;vb-selejtezők;

2025-09-04 13:37:00 CEST

Jó lenne elkerülni az újabb büntetést.

Közelednek a 2026-os labdarúgó-világbajnokság európai selejtező mérkőzései, amelyen a magyar válogatott ismét megkísérli megtörni az 1986 óta tartó átkot és kijutni a futball legnagyobb világeseményére, amelynek ezúttal Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok ad otthont közösen. Az Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) ezért igyekszik is jó előre jelezni, hogy jó lenne elkerülni a gyűlölködő rigmusok miatti zártkapus büntetéseket.

A szövetség honlapján közzétett közleményben azt írták: kampányt indít az MLSZ annak érdekében, hogy a magyar válogatott találkozóin minden szurkoló tartózkodjon a diszkriminatív szabálysértésektől és sportszerű hangulatban játsszanak a csapatok. Hozzátették, a kampány a válogatott mérkőzésekről kitiltott huszonhárom szurkoló bevonásával, egyetértésével és pénzügyi támogatásával készült.

A közlemény emlékeztet, hogy a FIFA és az UEFA zéró toleranciát alkalmaz a rasszista, diszkriminatív megnyilvánulások esetében. Ezért is fontos, hogy minden szurkoló tartózkodjon a faji és nemi alapú megkülönböztetéstől, a rasszista és diszkriminatív énekektől - jelezték.

Az MLSZ felhívta a figyelmet, hogy bár lehet, sokan nem tudják, de a cigányozást, például a „Cigányok, cigányok!” rigmust és a buzizást, például az „XY homosexual” skandálását a lehető legsúlyosabban bünteti az UEFA. (A magyar szurkolók Cristiano Ronaldót szokták előszeretettel szidni az idézni rigmussal. Portugália ellen szeptember 9-én kedden játszik első ízben a magyar válogatott – a szerk.)

Az MLSZ idézi a vonatkozó szabályt, e szerint tilos megsérteni egy ország, egy személy vagy egy embercsoport méltóságát vagy integritását faj, bőrszín, népcsoport, nemzetiség, társadalmi származás, nem, fogyatékosság, szexuális orientáció, nyelv, vallás, politikai vagy bármilyen más vélemény, gazdagság, születés alapján. „Előzzük meg a zárt kapus büntetést és szurkoljunk együtt a magyar válogatottnak! A zárt kapu és a GYŰLÖLET NEM PÁLYA!” - írta az MLSZ.

A közleményt kíséri egy videó is, amelyben Varga Barnabás, a Ferencváros csatára ismerteti az etikai szabályokat. „Ne cigányozz és az XY homoszexuált is felejtsd el!” - hangzik a felszólítás, hozzátéve, ezek esetén a következő meccs zártkapus lesz. Varga Barnabás hangsúlyozta, a szurkolás, a biztatás rengeteget segít a csapatnak, de tegyék ezt úgy, hogy ne kerüljön veszélybe a következő meccsen a helyszíni szurkolás lehetősége.

A magyar labdarúgó-válogatott szombaton, szeptember 6-án játssza első világbajnoki selejtező mérkőzését Írország ellen, majd a portugál válogatottat fogadják itthon, szeptember 9-én, kedden. Rajtuk kívül Örményországgal kell még megmérkőzni a kijutásért, velük az első mérkőzés október 11-én lesz.