Garancsi István és Habony Árpád érdekeltségéhez került az ország negyedik online kaszinója

Új online kaszinó indulhat Magyarországon, miután a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) 2025. szeptember 1-jén engedélyezte az xcasino.hu portál működésére. Ezzel ez lesz a negyedik legális magyar online kaszinó az országban, engedélye 2056-ig érvényes – írja a Forbes.
Az új engedély hivatalos okirata szerint a xcasino.hu elnevezésű online kaszinójáték szervezője az LVC Diamond Kft. – az a cég, amely a budapesti Las Vegas Casino nevű játéktermeket is üzemelteti, hozzá tartozik az öt fővárosi kaszinó és két online márka is (Vegas.hu, Kaszino.hu).
Az LVC Diamond közvetett tulajdonosa az Orbán Viktor kötélbarátjaként ismert Garancsi István és Habony Árpád, a miniszterelnök politikai tanácsadója. Utóbbi három éve szállt be a bizniszbe, miután a korábbi kisebbségi tulajdonos, Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszteri kinevezése után eladta üzletrészét.
A Forbes tavasszal írta meg, hogy Garancsi István – aki 226,2 milliárdra becsült vagyonával a gazdasági szaklap nemrégiben megjelent, az ország leggazdagabb embereit rangsoroló listáján a kilencedik – 14,3 milliárd, Habony Árpád pedig 7,1 milliárd forintot vehet ki osztalékként az állami kaszinókoncessziót birtokló közös cégükből.„Tibi játszott a Vegason. Tibi milliárdos lett. Legyél te is Tibi!” – Emberi sorsokkal játszik a NER