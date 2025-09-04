szerencsejáték;kaszinó;Garancsi István;Habony Árpád;kaszinóengedély;online kaszinó;

2025-09-04 13:26:00 CEST

Garancsi István és Habony Árpád érdekeltségéhez került az ország negyedik online kaszinója

A NER ismert arcai újabb kaszinóengedélyt nyertek. A szakhatóság 30 évre, 2056-ig engedélyezte a negyedik legális magyar online kaszinót.