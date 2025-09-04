Illegálisan hordták a szemetet a MÁV furgonjával Érden, a vasúttársaság vezérigazgatója elhatárolódott

MÁV;illegális hulladék;illegális szemétlerakó;Érd;Hegyi Zsolt;

Csőzik László kerületi polgármester megosztott egy videót, amelyen az látszik, ahogy a 7-es út fölüljárója alá, egy MÁV-feliratú kocsiból dobálják ki a szemetet. Hegyi Zsolt elismerte, hogy a MÁV autójával helyeztek ki illegálisan hulladékot, de a vasúttársaság nem tudott róla.

„Komolyan mondom, a pofám leszakad. Hétfőn vette fel a kameránk, ahogy hordják ki a szemetet a Csalogány utca végébe, a 7-es út fölüljárója alá. MÁV-feliratú kocsiból dobáltak ki öltözőszekrény-darabokat! Ebből milliós bírság lesz, már ment a felszólítás!” – fakadt ki Érd polgármestere szerda este a Facebook-oldalán.

Csőzik László megosztott egy kamerafelvételt is, amely már szeptember 3-án készült. Ezen a videón pedig az látszik, hogy MÁV-os pólót viselő ismeretlenek „szedik vissza és viszik el a szemetet”. Az érdi polgármester posztjában magyarázatot követelt a MÁV vezérigazgatójától, aki csütörtökön elismerte: az állami vasúttársaság teherautója látható a felvételen, azonban azt állítja, hogy az illegális szemétlerakáshoz semmi közük.

„Nem a MÁV megbízásából, nem a MÁV tudtával, nem a MÁV képviseletében, de sajnos a MÁV autójával szállítottak és helyeztek ki illegálisan hulladékot azok, akik mindezt elkövették. Elhatárolódunk tőlük! Nem valók közénk, szégyent hoznak minden vasutasra”

– írta Hegyi Zsolt a Facebook-oldalán.

A MÁV-vezér „szégyenteljesnek” nevezte a történteket, állítsa szerint ő is csak az önkormányzati végzésből értesült az ügyről. „Az illegálisan kirakott hulladékot elszállítjuk, a bírságot kifizetjük, Érd önkormányzatától és lakosaitól pedig a szemetelők nevében is elnézést kérünk” – közölte a posztban. Azt is írta, hogy az ügyben részletes vizsgálatot folytatnak majd le, és ha kell, újabb intézkedéseket hoznak, „hogy a jövőben ilyesmi még kósza ötletként se fogalmazódhasson meg senkiben”.