Megint orosz oligarchákat akar levetetni az uniós szankciós listáról Orbán és Fico

Orbán-kormány;Oroszország;vétó;Fico-kormány;EU-szankciók;orosz oligarcha;

2025-09-04 18:24:00 CEST

Szuverén fenyegetőzések.

Magyarország és Szlovákia ismét azt követeli, hogy az Európai Unió távolítson el hat orosz oligarchát a szankciós listáról, ellenkező esetben megvétózzák az Oroszország elleni EU-szankciók meghosszabbítását - írja a Szabad Európa ukrán nyelvű kiadása.

A lap felidézi, hogy eddig 18, Oroszország ellen szankciós csomagot fogadtak el, amelyeket félévente, jellemzően márciusban és szeptemberben kell megújítani. A szankciók összesen mintegy 2600 személyt és vállalatot érintenek, de a büntetőintézkedések meghosszabbításához mindig egyhangú döntés szükséges, ami nem zökkenőmentes az Orbán-kormány oroszbarát politikája miatt. A Szabad Európa felidézi, mind a magyar, mind a szlovák vezetés szoros kapcsolatokat ápol a Kreml-lel, és azzal érvelnek a szankciók ellen, hogy azok többet ártanak az európai gazdaságnak, mint Oroszországnak.

A vétófenyegetésekkel a két oroszbarát kormány márciusban már elérte, hogy Vjacseszlav Mose Kantor orosz üzletembert, Mihail Degtyarev orosz sportminisztert és Gulbahor Iszmailovát, Aliser Uszmanov orosz milliárdos húgát levegyék a szankciós listáról.

A Szabad Európa anonim nyilatkozó uniós diplomatákra hivatkozva azt közölte, hogy Szlovákia ezúttal Aliser Uszmanov és Mihail Fridman szankciós listáról való levételét követeli, rajtuk kívül pedig az Orbán-kormány Dmitrij Mazepin, Pjotr Aven, Musza Bazsajev és Albert Avdoljan oligarchák szankciómentesítését is el akarja érni.

Többségükben olyan orosz oligarchákról van szó, akik mellett már nem először folytatnak lobbitevékenységet a Kreml-barát kabinetek. A fent említett, márciusban levetetett három orosz pénzemberen kívül az Orbán-kormány fenyegetőzött már a Vlagyimir Putyin kedvenc oligarchájaként is emlegetett Aliser Uszmanov, Mihail Fridman, Pjotr Aven, Dmitrij Mazepin és Musza Bazsajev szankciós listáról való eltávolítása érdekében is. Most Albert Avdoljan levéltelét is követelik, aki csak idén februárban került fel az uniós szankciós listára.

Ezzel szemben más EU-tagállamok inkább azt szeretnék elérni, hogy a szankciókat csak évente kelljen meghosszabbítani, de ezt Robert Fico és Orbán Viktor kormányai természetesen nagyon ellenzik. A mostani hosszabbításról szeptember 15-ig kell dönteni, így a Szabad Európa szerint valószínű, hogy valamilyen kompromisszum születik majd a kérdésben.