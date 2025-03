Itt vannak az orosz nevek, akik lekerültek az EU-szanciós listájáról, és akik nem

EU;Magyarország;lemondás;vétó;orosz oligarcha;levétel;szankciós lista;

2025-03-14 22:22:00 CET

Magyarország kérésére Gulbahor Iszmailova, az üzbég-orosz milliárdos, Aliser Uszmanov nővére, valamint Vjacseszlav Moshe Kantor orosz oligarcha és Mihail Degtyarev orosz politikus is lekerült az EU szankciós listájáról. Ugyanakkor vétógenyegetés ide, vétófenyegetés oda, Brüsszelben nem fogadták el a magyarok azon kérését, miszerint Mihail Fridman és régi üzlettársa, Petr Aven is kerüljenek le a listáról, akikért pedig a leginkább harcba szálltak az Orbán-kormányt képviselő diplomaták – írja az economx.hu a Financial Times értesülése nyomán.

Hozzátették, végül Vlagyimir Raszevszkij orosz üzletembert is levették a listáról, de ez az összes európai ország kérése volt jogi okokból. Korábban lapunk is írt arról, hogy Magyarország lemondott a vétófenyegetésről, és lehetővé teszi az Európai Unió által több mint 2400 személyre és szervezetre kivetett szankciók megújítását. Ez a megállapodás pénteken született meg, kevesebb mint 48 órával a büntetőintézkedések lejárta előtt, ami rendkívül kockázatos patthelyzetet idézett elő és komoly feszültséget teremtett az EU-ban.

A szankciókat félévente, a 27 tagállam egyhangú döntésével kell meghosszabbítani, vagyis egyetlen tagállam is megakadályozhatja a közös erőfeszítéseket. Azt pedig ugyancsak a Financial Times brit gazdasági napilap szellőztette meg még csütörtökön, hogy Magyarország legutoljára még azzal fenyegetőzött, hogy blokkolja a szankciók meghosszabbítását, ha a listáról nem kerül le Mihail Fridman orosz oligarcha. Fridman társalapítója az Alfa Banknak, Oroszország legnagyobb nem állami pénzintézetének, amelyet ugyancsak szankcionáltak, miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. Továbbá az üzletember londoni vagyonát Nagy-Britannia befagyasztotta.