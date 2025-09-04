Kiderült, mennyiből gazdálkodott tavaly az MCC brüsszeli irodája

Csaknem 2,5 milliárd forintot kapott tavaly az MCC brüsszeli irodája az anyaintézetétől arra, hogy „megismertesse és befolyásolja az európai politikai döntéshozókat korunk politikai, társadalmi-gazdasági és kulturális kérdéseivel kapcsolatos egyedi megközelítésével” – hívja fel a figyelmet a Politico. A 444 az Európai Unió honlapjára feltöltött átláthatósági jelentését úgy összegzi, az MCC brüsszeli irodája 6,37 millió euróból gazdálkodott tavaly, és az összeg több mint 99 százalékát pénzben biztosította a szervezet budapesti központja, ami 5670 euró értékben eszközöket is küldött a brüsszeli irodának. A beszámoló alapján a brüsszeli iroda 10 embert foglalkoztatott tavaly, közülük 7 személynek az Európai Parlament (EP) épületeibe is van belépője.
Még áprilisban írtuk meg, hogy a Corporate Europe Observatory (CEO) nevű, átláthatóságért küzdő civil szervezet azt állította, jogi kiskapukat kihasználva titkolta az MCC brüsszeli szervezete a költségvetését. Mint a Népszava megtudta, bejelentésük nyomán elindította a hivatalos vizsgálatát az illetékes uniós szerv. Ahhoz ugyanis, hogy valaki regisztrált lobbiszervezetként működhessen az EU-s intézményekkel együttműködve, különböző átláthatósági szabályoknak kell megfelelnie. A civileknek a teljes költségvetésüket, köztük a bevételeik forrását és az érdekképviseletre elköltött összegeket is fel kell tüntetni a nyilvános adatbázisban. Ez a feltétele annak, hogy az Európai Bizottság munkatársaival találkozzanak vagy az Európai Parlamentben rendezvényeket tarthassanak. Ahogy az EP-képviselőknek is csak akkor „javasolt” lobbistákkal találkozni, ha azok regisztráltak az intézményeknél. A szabályok azonban a regisztrálást követően csak később lépnek életbe, hogy a friss szervezeteknek legyen idejük megfelelni az elvárásoknak. Épp erre hivatkozva nem tette elérhetővé az MCC Brussels a pénzügyi adatait.
A kormányközeli Mathias Corvinus Collegium oktatási szervezet még 2022 őszén jelentette be brüsszeli intézetének megnyitását, azzal a céllal, hogy „valódi vitára adjon teret példátlan politikai polarizáció idején”. A belga jogi entitást csak 2023 augusztusában jegyezték be, a lobbiadatbázisba pedig csak 2024 elején regisztráltak, korábbi érvelésük szerint tehát csak 2026-ban kell feltüntetni pénzügyi adataikat az adatbázisban.Vizsgálatot indított Orbán Balázs MCC-jének a brüsszeli irodája ellen az Európai Unió Brüsszeli irodát nyit a közpénzmilliárdokon hizlalt fideszes elitképző, és még azt is megméri, mennyire félünk