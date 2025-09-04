VSquare: Az Információs Hivatalban is megfordult budapesti látogatása során a Kínai Kommunista Párt titkára

Budapest;Kína;Orbán Viktor;Információs Hivatal;

A portál forrása szerint a Budapest–Belgrád vasútvonallal kapcsolatos biztonsági kérdésekről tárgyalt.

Májusban a hírszerzésért felelős Információs Hivatalban (IH) is járt Csen Ven-Csing titkosszolgálati tiszt, a Kínai Kommunista Párt Központi Politikai és Jogi Bizottságának titkára – tudta meg a VSquare (a hírt elsőként a 444 vette észre).

A VSquare szerint a találkozó létrejöttének hírét megerősítette egy magyar kormányhoz köthető forrás, aki arról számolt be, a Budapest–Belgrád vasútvonallal kapcsolatos biztonsági kérdésekről volt szó.

Májusban a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály az MTI-vel azt közölte, hogy Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten tárgyalt a Kínai Kommunista Párt Központi Politikai és Jogi Bizottságának titkárával. A kormányfő kiemelte, a jelenlegi kihívásokkal teli világgazdasági környezetben felértékelődik a magyar-kínai kapcsolatok stabilitása. „Magyarország álláspontja, hogy Európa versenyképességét a Kínával való együttműködés és a konnektivitás erősítése, nem pedig a kelet és nyugat mesterséges szétválasztása szolgálja” – hangsúlyozta akkor a miniszterelnök, aki a Karmelita kolostorban fogadta kínai vendégét.

Az IH központjában tett látogatásról – mely a VSquare szerint az amerikaiakat is meglepte – nem számoltak be.