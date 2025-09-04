Október elején tartják a Pécs Pride-ot

Pécs;felvonulás;pride;

2025-09-04 21:17:00 CEST

Az esemény idei mottója az, hogy „Nem hajlunk meg a félelem előtt!”.

Magyarország egyetlen, nem Budapesten megrendezett Pride felvonulása idén október 4-én tér vissza Pécsre, immár ötödik alkalommal – írja a Szabad Pécs.

A lap a Pécs Pride felvonulás és az azt megelőző emberi jogi fesztivál szervezőjének közleménye alapján arról számol be, a jubileumi esemény idei mottója, hogy „Nem hajlunk meg a félelem előtt!”. Ezzel is hangsúlyozni kívánják a rendezvény közösségformáló és ellenálló jellegét a jelenlegi társadalmi és politikai környezetben. A szervező kiemelte, a Pride akkor is megvalósul, ha a hatóságok megpróbálják ellehetetleníteni.

A Pécs Pride idén is a Freedom of My Identity Emberi Jogi Fesztivál záróeseménye lesz, a fesztivál és a felvonulás szervezője a Diverse Youth Network nevű civil szervezet.