Donald Trump átnevezi a Pentagont Hadügyminisztériumra

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláír egy rendeletet, amely szerint a Védelmi Minisztériumnak (Department of Defense) ezentúl a Hadügyminisztérium (Department of War) elnevezést kell használni. A rendelet értelmében Pete Hegseth, a védelmi miniszter is a hadügyminiszter címet viselheti.
A lépés történelmi előzményekre utal: az Egyesült Államokban 1789-ben hozták létre a Hadügyminisztériumot, a Pentagon elődjét, amely egészen 1947-ig működött, majd a második világháború után nevezték át.
A BBC birtokába került elnöki rendelet indoklása szerint a Hadügyminisztérium erősebb üzenetet közvetít, mint a Védelmi Minisztérium, amely csak a védelmi képességeket hangsúlyozza. A dokumentum egyúttal felhatalmazza Hegsethet, hogy javaslatokat dolgozzon ki a teljes körű átnevezéshez szükséges jogalkotási és végrehajtási lépésekre, mivel Trump egymaga a kongresszus jóváhagyása nélkül nem változtathatja meg a minisztériumok nevét.
A névváltásnak komoly költségvonzata lehet: amerikai sajtóértesülések szerint akár milliárd dolláros kiadást is jelenthet a több száz ügynökség, embléma, egyenruha, email-cím és adminisztrációs rendszer átalakítása, ami szembe mehet a Pentagon kiadáscsökkentést célzó törekvéseivel. Trump, aki már korábban többször is felvetette a névváltoztatás ötletét, bizakodó abban, hogy a törvényhozók támogatni fogják a kezdeményezést.Donald Trump szerint Európának fel kell hagynia az orosz olaj vásárlásával