háború;Egyesült Államok;Pentagon;Donald Trump;védelmi minisztérium;amerikai védelmi miniszter;

2025-09-05 07:27:00 CEST

Donald Trump átnevezi a Pentagont Hadügyminisztériumra

Az elnöki rendelet indoklása szerint a Hadügyminisztérium erősebb üzenetet közvetít, mint a Védelmi Minisztérium.