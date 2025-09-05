Kémkedés gyanújával letartóztattak egy lengyel állampolgárt Fehéroroszországban

Lengyelország;letartóztatás;Fehéroroszország;kémkedés;Belarusz;

2025-09-05 08:56:00 CEST

A férfinál a közelgő belarusz-orosz hadgyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat találtak. Lengyelország provokációnak nevezte a lépést, amely nem marad válasz nélkül.

Fehéroroszország kémkedés gyanújával letartóztatott egy lengyel állampolgárt, miután a közelgő fehérorosz-orosz hadgyakorlattal kapcsolatos dokumentumokat találtak nála. Lengyelország provokációnak nevezte a lépést, amelyre válaszolni fognak – írja a Reuters.

A fehérorosz állami Belta hírügynökség a Belarus-1 televíziót idézve arról számolt be, hogy az állambiztonsági szolgálat illetékesei a fővárostól, Minszktől keletre fekvő Lepel városában tartóztatták le a férfit, és őrizetbe vettek egy belorusz állampolgárt is.

Az indoklás szerint a lengyel férfinál egy dokumentum másolata volt, amely a hónapban megrendezésre kerülő Zapad-25 hadgyakorlatot vázolta fel, emellett belorusz és külföldi készpénzt, valamint egy más nevére regisztrált SIM-kártyát is találtak nála. „Vitathatatlan bizonyítékok vannak a lengyel állampolgár kémtevékenységére. Néhány perccel letartóztatása előtt egy titkos katonai dokumentumot kapott. Mindezt videóra vették” – írta a Belta.

Az állami hírügynökség szerint a férfi megpróbálta beszervezni a belarusz állampolgárt a cégéhez, pénzt és apró ajándékokat ajánlott neki. Jacek Dobrzynski, a lengyel különleges szolgálatok koordinátorának szóvivője az X-en „a Lukasenko-rezsim újabb, Lengyelország elleni provokációjának” nevezte a letartóztatást. Marcin Bosacki külügyminiszter-helyettes pedig azt mondta, hogy Fehéroroszország lépéseire Lengyelország reagálni fog, de részleteket nem közölt.

A hírügynökség emlékeztet: Alekszandr Lukasenko belorusz elnök Vlagyimir Putyin orosz államfő egyik legközelebbi szövetségese. Korábban engedélyezte Moszkvának, hogy országának területét felhasználja a 2022-es ukrajnai invázióhoz, de a 2020-as tömegtüntetések során is a Kreml támogatását élvezte. Az ukrajnai háborúban vállalt szerepe miatt Lengyelország és Fehéroroszország kapcsolata már régóta feszült.

A kétévente Fehéroroszországban vagy Oroszországban megrendezett Zapad hadgyakorlatokat a nyugati országok érdeklődéssel figyelik, mivel Fehéroroszország három NATO-tagállammal – Lengyelországgal, Lettországgal és Litvániával – határos.