A Kreml szerint Putyin csak „beszélgetni”, nem kapitulálni hívta meg Zelenszkijt Moszkvába

2025-09-05 08:30:00 CEST

Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, az orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy ez Putyin javaslata volt. Dmitrij Peszkov hozzátette, az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

Beszélni és nem kapitulálni hívta meg Vlagyimir Putyin orosz államfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Moszkvába – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak pénteken, a vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumon.

„Moszkvába beszélgetni hívták meg őt (Volodimir Zelenszkijt), nem pedig azért, hogy hogy kapituláljon” – mondta Peszkov. Arra a kérdésre, hogy miért éppen Moszkvát választották helyszínül, az orosz elnök sajtótitkára közölte, hogy ez Putyin javaslata volt. Megjegyezte, hogy az indítványt Zelenszkij a külügyminiszterén keresztül elutasította.

A szóvivő azt hangoztatta, hogy az ukrajnai konfliktus rendezése halad előre, de még korai lenne a befejezésének időpontjáról beszélni. Putyint idézve azt mondta, hogy „látszik a fény az alagút végén”. Megismételte, hogy Oroszország kész békés úton elérni Ukrajnával kapcsolatos céljait, de ha ez nem lehetséges, akkor folytatni fogja a „különleges hadműveletet”. Szerinte miközben Donald Trump „jelentős erőfeszítéseket tesz az ukrajnai helyzet rendezése érdekében”, aközben az európaiak akadályozzák az ukrajnai rendezést.

Mint fogalmazott, Putyin nagyra értékeli Trump erőfeszítéseit, valamint „kapcsolatuk konstruktív jellegét”. Peszkov szerint a két elnök megbeszélései nem egyszerűek, mert mindketten a saját országuk érdekeit védik, de Putyin ezt nagyra értékeli, „hálás Trumpnak ezért”.

A kétoldalú viszonyt jellemezve elmondta, hogy Oroszország és az Egyesült Államok különböző csatornákon – így a Kreml és a Fehér Ház, vagy a titkosszolgálatok közöttin – tartja a kapcsolatot, de „ez egyelőre nem vezetett el az összes kapcsolatunk átfogó felélénküléséhez”. Szerinte Oroszország és az Egyesült Államok kapcsolata nagyon erősen sérült az előző amerikai kormányzat idején. Úgy vélekedett, hogy a helyreállítás időbe fog telni.