A lengyel külügyminiszter posztolta a fotót, amelyen Szijjártó Péter együtt szerepel Kim Dzsongunnal

2025-09-04 14:18:00 CEST

Egy újabb kétes dicsőség halvány visszavágási kísérlettel.

„Úgy tűnik, te a másik csapatban játszol, Péter” - írta az X-en Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter, megosztva egy fotót a győzelemnapi parádéról , amelyen a magyar külgazdasági és külügyi tárca vezetője is részt vett.

Radosław Sikorski azt a fotót osztotta meg, amelyen a Pekingbe hívott állami vezetők – nagyrészt diktátorok – a vörös szőnyegen lépdelnek, az élen Hszi Csin-ping kínai elnök mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai diktátor halad, jobboldalon hátul pedig sereghajtóként Szijjártó Péter látható.

Szijjártó Péter erre visszavágott, kissé halvány párhuzammal vágott vissza „Én egy dolgot biztos tudok, hogyha Sikorski kolléga maradna utoljára, én inkább azt választanám, hogy kevesebben legyünk” – mondta a KKM közleménye szerint a tárcavezető a bosznia-hercegovinai Szerb Köztársaság elnökével közös csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

Az oroszpárti Orbán-kormány viszonya finoman szólva hűvös Donald Tusk lengyel miniszterelnök hatalomra kerülése, vagyis 2023 óta. Ennek eddig talán legmélyebb pontja, hogy a magyar kabinet menedékjogot adott Marcin Romanowskinak, a hűtlen kezeléssel gyanúsított volt lengyel igazságügyi miniszterhelyettesnek, sőt, még törvényt is módosítottak annak érdekében, hogy ezt meg tudják tenni.

Radosław Sikorski legutóbb akkor szólt oda az Orbán-kormánynak, amikor kitiltották Magyarország és a schengeni övezet területéről Robert Brovdit (Bródi Róbertet), a Barátság kőolajvezeték elleni támadás végrehajtásáért felelős kárpátaljai magyar parancsnokot. A lengyel külügyminiszter akkor egyértelművé tette, hogy a magyar schengeni kitiltást Lengyelországban nem hajtják végre, s szívesen látják a katonát ott.