Feljelentést tett Dobrev Klára, miután célkeresztet rajzoltak a homlokára egy plakáton

2025-09-05 11:32:00 CEST

„Senkitől nem fogom eltűrni, hogy a közösségünkből bárkit életveszélyesen megfenyegessen” – közölte a DK elnöke.

Feljelentést tett Dobrev Klára, a DK elnöke, miután a párt csepeli irodájánál kihelyezett plakátjukon valaki célkeresztet rajzolt a fejére.

Dobrev a Facebook-oldalán péntek reggel azt írta: „Vadai Attila képviselőjelöltünkre és rám is egy célkeresztet rajzoltak. A homlokunk közepére. Nem ez az első életveszélyes fenyegetés ellenem. De nem kell tűröm azt, ami a Fidesz kultúrájából jön: eltaposni mindenkit, aki nem ért velük egyet. Tényleg arra az útra akartok lépni, ahol a gyűlölet emberek életebe kerül?! Láttunk már ilyet eleget.”

A DK elnöke hozzátette, a történtek miatt feljelentést tesz. „Senkitől nem fogom eltűrni, hogy a közösségünkből bárkit életveszélyesen megfenyegessen” – zárta posztját.