Egy dühöngő taxisofőr paprikaspray-vel fújta le az egyik pótlóbusz vezetőjét

2025-09-05 13:37:00 CEST

A MÁV szerint az elmúlt időszakban drasztikusan megemelkedett a munkatársaik elleni támadások száma. A legutóbbi esetről Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezérigazgatója számolt be. Azt közölte, hogy feljelentést tesznek a támadó ellen.

„Egyre több támadás éri a MÁV-csoport munkatársait, aminek megálljt kell parancsolnunk! Az elmúlt időszakban sajnos gyakrabban fordul elő verbális vagy akár fizikai erőszak a szolgálatot teljesítő kollégáinkkal szemben” – közölte Hegyi Zsolt pénteken a Facebook-oldalán.

A MÁV-csoport vezérigazgatója azt írta: „Ma egy dühöngő autós – egy taxisofőr – paprikaspray-vel fújta le az egyik buszsofőrünket, aki egyébként a Keleti pályaudvaron zajló felújítás idején közlekedő pótlóbuszt vezette; tehát az ideiglenes közlekedési rend fenntartásában végzett fontos munkát.”

Hegyi Zsolt beszámolója szerint az incidens alaposan megakasztotta a reggeli csúcsban munkába igyekvők közlekedését, fájdalmat okozott a munkatársuknak és félelmet keltett az utasokban. A taxis a támadás után egyszerűen tovább állt: mentőt a következő autóbuszunk sofőrje hívott a rosszullétre panaszkodó járművezetőhöz – idézte fel a történteket.

„A MÁV-csoport meghatározott munkatársai közfeladatot látnak el, a velük szembeni erőszak bűncselekmény. A konkrét ügyben is ennek megfelelően járunk el: feljelentést teszünk a támadó ellen” – közölte Hegyi Zsolt. Posztja végén gyors felépülést kívánt az érintett kollégának, a feltartott utasoktól pedig elnézést kért.

A mostani esetet követően MÁV közleményt adott ki. Ebben azt írták, hogy az elmúlt időszakban drasztikusan megemelkedett a munkatársaik elleni támadások száma. Az idei évben már 113 alkalommal támadtak rá az állami vasúttársaság dolgozóira „agresszív utasok, akik legtöbbször érvényes menetjegy nélkül utaztak”. A közleményben emlékeztetnek: a MÁV munkatársai közfeladatot ellátó személyek, így az őket ért bántalmazás akár börtönbüntetéssel is járhat.

A vasúti területen a legtöbb atrocitás a 100a vonalon (Budapest – Cegléd – Szolnok), a 70-es vonalon (Budapest – Szob), a 30a vonalon (Budapest – Székesfehérvár), a 120a vasútvonalon (Budapest – Újszász – Szolnok), valamint a 40-es vasúti vonalon Ercsi és vonzáskörzetében történt. Autóbuszos területen elsősorban Budapest és Pest vármegye, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyék emelkednek ki az esetek gyakori előfordulása miatt.

„Ercsiben olyan súlyos volt a helyzet, hogy a rendszeres és folyamatos támadások miatt egy általunk üzemeltetett helyi járatot végül kénytelenek voltunk megszüntetni”

– számol be róla a MÁV.

Hozzátették, az idei nyáron több drasztikus eset is történt a járataikon, ezekből többet is felsoroltak. Az egyik székesfehérvári Volánbuszra egy fegyvernek látszó tárggyal lőttek egy nagy sebességgel érkező gépkocsiból. A gyöngyösorosziba közlekedő Volánbusz vezetőjét egy ittas személy késsel fenyegette meg, amiért a sofőr nem akarta jegy nélkül elvinni őt és társait, míg Salgótarjánban dulakodó utasok fellökték és ököllel támadtak a buszvezetőre. Az Ónodról Miskolcra tartó járaton, Alsózsolcánál egy fiatal utas téglával dobta meg az autóbusz-vezetőt, Újfehértó vasútállomáson pedig egy jegy nélkül utazó, leszállított utas elkapta a jegyvizsgáló nyakát, majd paprikaspray-vel lefújta, amitől rövid időn belül elvesztette a látását.