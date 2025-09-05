Orbán Viktor: A kötcseiek sem értik, miért visz balhét és provokációt a Tisza a falujukba

Orbán Viktor;Kötcse;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-05 12:53:00 CEST

„Magyarország 93 ezer négyzetkilométer. Miért oda kell gyűlést szervezni, ahol köztudottan a fideszesek tartják a politikai évadnyitójukat?” – tette fel a kérdést a miniszterelnök, majd leszögezte: „Nem fogjuk hagyni. Se most vasárnap, se jövő áprilisban!”

A miniszterelnök ezzel arra utalt, hogy Magyar Péter szintén Kötcsére, a Fidesz szimbolikusnak számító piknikjével egy időben szervez saját rendezvényt, ahol azt tervezik, hogy bemutatják a Tisza Párt új arcait is. A Tisza Párt elnöke egy korábbi posztjában arra szólította fel híveit, hogy készüljenek, mert vasárnap találkoznak Kötcsén, ahol – ahogy írta – mindenkire számítanak.

„Kötcsén egy kiadós balhé keretében új arcokat tervez bemutatni a kiskakas. Nagyon várjuk őket! A régiek is mind beváltak”

– írta a kormányfő.

Majd azzal folytatta, hogy Kötcse „egy békés, nyugodt, rendben tartott, takaros település”, ahova Magyar Péter – akinek nevét egyszer sem írja le posztjában, helyette következetesen „kiskakasnak” nevezi – szerinte provokációt és balhét hoz. „Ne legyenek kétségeink: ezt akarják tenni az országgal is. Higgadt, nyugodt gondolkodás és párbeszéd helyett veszekedés, gyűlölet és erőszak. Nem fogjuk hagyni. Se most vasárnap, se jövő áprilisban!” – szögezte le Orbán.

A miniszterelnök bejegyzésében emellett ismét riogatott egy kicsit a „Tisza-adóval”, az Otthon Startra pedig „Magyarország történetének legnagyobb otthonteremtési programjaként” hivatkozott.

A Fidesz hagyományosan a kötcsei Dobozy-kúrián tartott zártkörű rendezvénnyel és benne Orbán Viktor előadásával indítja az őszi politikai évadot. Orbán Viktor elsőként a Harcosok Klubjában írt arról, hogy szeptember 7-én lesz a kötcsei találkozó, ami megfelel a Magyar Péter által korábban már kiszivárogtatott fideszes menetrendnek. Idén azonban a korábbiaktól eltérően az egész eseményt élőben közvetítik a Facebookon, ezt maga a kormányfő jelentette be csütörtökön: