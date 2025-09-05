Németország;rendőrség;sérülés;lövés;késelés;

Megkéselte tanárát egy koszovói diák Essenben

A 17 éves fiúra rálőttek a rendőrök, majd őrizetbe vették. Az eset körülményeit még vizsgálják.

Megkéseltek egy tanárt egy nyugat-németországi szakiskolában, Essenben. A gyanúsítottat egy 17 éves koszovói fiú, akit  elfogtak a rendőrök – közölte a német bűnüldöző hatóság pénteken az X-en, hozzátéve, hogy a feltételezett elkövetőre a rendőrök az őrizetbe vétel során rálőttek, így orvosi ellátásban részesül.

Biztonsági források szerint a feltételezett elkövető az iskola egyik tanulója. A helyi tűzoltóság szóvivője azt mondta, a tanárt kórházba vitték, sebesülése nem életveszélyes.

A hatóságok további részleteket egyelőre nem közöltek, Pascal Pettinato, az esseni rendőrkapitányság szóvivője pedig a sajtónak mindössze annyit mondott, egyelőre nem tudni, a gyanúsított célzottan intézett-e támadást a tanár ellen.

