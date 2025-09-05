Három marokkói férfi erőszakoskodott két magyar nővel Szicíliában

Szicília;letartóztatás;férfiak;szexuális erőszak;

2025-09-05 15:14:00 CEST

A támadók kokaint is adtak áldozataiknak, egyiküknek sikerült telefonálni, és a hatóságok így elfogták a gyanúsítottakat.

Letartóztattak három marokkói férfit Szicíliában, Catania tartományban, miután a gyanú szerint csoportos szexuális erőszakot követtek el két magyar turista ellen – írja a hvg.hu a Corriere della Sera híre nyomán. Az esetről az egyik áldozat testvére tett bejelentést a 112-es segélyhívón, ennek nyomán találta meg a helyi rendőrség azt az autót, amelybe a két fiatal magyar nő beszállt. A turisták azért tettek így, mert a férfiak felajánlották, hogy hazaviszik őket a szállásukra.

A gyanúsítottak 21, 22 és 24 évesek. Az ellenőrzés során kiderült, hogy illegálisan tartózkodnak az országban. A rendőrség közlése szerint a két nő a tengerparton töltötte a napot, amelynek végén szerettek volna visszajutni a panziójukba. Két férfi fuvart ajánlott nekik, de a kocsival kihajtottak a városból, és hamarosan zaklatni, fogdosni kezdték őket. Egy eldugottabb helyen megálltak, ott csatlakozott hozzájuk a harmadik férfi, aki kokainfogyasztásra kényszerítette a nőket, akiket a tiltakozásuk ellenére továbbra is folyamatosan fogdostak.

Útközben az egyik nőnek végül sikerült felhívnia a testvérét, és jeleznie neki, hogy veszélyben vannak. Azt kérte tőle, hogy olvassa le a telefonja lokációját, és megadta a furgon rendszámát is. A turista nővére azonnal hívta a rendőrséget, és elmondta, hogy merre jár az autó, amelyet végül Paternóban találtak meg. A rendőrök a két nőt könnyek között találták meg, a három férfi szintén ott volt a kocsi közelében. A turistákat azonnal kórházba vitték, a vizsgálatok, ellátásuk után hivatalos feljelentést tettek. A három férfi előzetes letartóztatásban van.