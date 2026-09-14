Gyorsított eljárásban küldték hűvösre az erőszaktevőket, így azonban az eredetileg kiszabható büntetés egyharmadát elengedték.
A támadók kokaint is adtak áldozataiknak, egyiküknek sikerült telefonálni, és a hatóságok így elfogták a gyanúsítottakat.
Catania nemzetközi repülőtere egyelőre nyitva van.
Az olasz kormány védelmi kiadásként próbálja eladni megaprojektjét, a Szicíliát az olasz szárazfölddel összekötő hidat. Az ellenzék a NATO- vállalások megcsúfolásáról beszél.
Megindult a nyomozás a brit iparmágnás Mike Lynch, 18 éves lánya és a Bayesian nevű luxusjacht további két áldozata ügyében. Az eljárás előestéjén fontos bizonyítékként került nyilvánosságra egy fotó.
A Termini Imerese-i főügyész szerint bár váratlan meteorológiai jelenség történt, nagyon is elképzelhető, hogy többszörös emberölés és a hanyagságból előidézett hajótörés bűncselekménye valósult meg.
Egyelőre nem zajlik nyomozás konkrét személy ellen. A vizsgálat alapján az áldozatok a hajó bal oldalán kerestek menedéket, ahol az utolsó, megmaradt légzsákok is voltak.
Valószínűleg a brit IT-vállalkozó Mike Lynch lányáé az.
A Morgan Stanley vezetőjét és Chris Morvillo ügyvédet is megtalálták.
A Bayesian fedélzetén 22 személy tartózkodott – 12 utas és tízfős személyzet –, többségük aludt a szerencsétlenség bekövetkeztekor.
A Bayesian nevű jachtot egy víztölcsér kaphatta el hétfő hajnalban. Egy ember meghalt, hatot még keresnek, de közülük 12 óra kutatás után sem került elő senki.
Cataniában törölték már az odafelé tartó járatot is az informatikai problémák miatt, Mallorcán pedig 20:40 helyett hajnali 03:20-kor landolt az odafelé tartó gép, majd üresen indult vissza Budapestre.
Hétfő este helyett szerda reggel 5 óra 20 perckor landoltak a magyar fővárosban.
Siracusa nincs a tenyerünkben: figyelmezzünk, hogy ne sötétüljön el az utat mutató mobilképernyő. A messinai pisztáciás péksüteményre szánjunk időt Giuseppénél. A segélyszervezetek tengeri mentőcsapatai környékén ne keressünk migránsgettókat, azokkal majd a ferihegyi bevezetőnél találkozunk. Kollégánk minapi élményei Szicíliából.
Szakértők megvizsgálták és hitelesnek fogadták el az adatot még 2021. augusztusában rögzítő mérőeszközt.
A cím talán megtévesztő. Nem rabszolgatartó társadalmakról, rabszolgatartó országokról vagy birodalmakról lesz szó. Hanem arról a néhány esetről, amikor a fellázadt rabszolgák államalapítással kísérleteztek. De az elején kell kezdenünk.
A csaknem 50 fokra felforrósodott, és megolvadt aszfalt alatt húzódó vezetékek működésképtelenné váltak.
A mintegy 850 millió euró (323 milliárd forint) értékű kábítószer-szállítmánnyal kapcsolatban öt embert fogtak el.
Szerdán még csak a C-terminál fogad, illetve indít 10-10 járatot, a Ryanair és a Lufthansa gépeit.
A forgalmat a sziget többi légikikötőjére terelték át.
Tizenhat éve él Szicíliában a magyar származású Hedvig Toth Antonino Mazzola. Bár több szakmája van (köztük varrónő is), itthon ezekből egyedülálló anyaként, családfenntartóként nem tudott megélni. Kiment Észak-Olaszországba, majd leköltözött Nápolyba, innen férjhez ment Palermo megye Széll Tamásához, Antonino Mazzola szicíliai mesterszakácshoz, akit baráti társaságán keresztül már több éve ismert. Castelbuono városkában uniós és banki hitelből felépítettek egy háromszintes panziót, amit családi vállalkozásban visznek. Arrafelé kivételes, hogy egy nő ennyit dolgozik, a többség számára a legnagyobb karrier és életfeladat a család gondozása, összetartása. Cserébe nagy megbecsülés övezi a háztartásbeli nőket, mert munkájuk befektetés a jövőbe, az egész közösség jólétének záloga. Szívesebben is maradnak otthon, mert ez nem lemondás, inkább kölcsönös kényelmi berendezkedés. Innen nézve a nőcentrikus délolasz világ jobban közelít a családbarát, keresztény nemzetállam eszményéhez, egészségesebb is, mint a férfiközpontú, a nők vállára kettős terhet helyező rend, amit mi építünk.
Szicíliát még ma is Európa érintetlen, szűz területének tartják a hegyek és a tenger miatt tiszta levegő, az év 300 napján ragyogó napsütés és a termékeny vulkáni talaj miatt. A helyi piacon kínált, frissen szedett és fogott alapanyagok mellett a természetben fellelhető, minden ehetőt hasznosít Palermo megye Széll Tamása, Antonino Mazzola, akinek specialitása a cucina povera, a szigetlakóknak hosszú életet adó szegények konyhája. A konyha capójának a Cosa Nostra is lelkesen kuktáskodott, mikor egy szigorított fegyházba osztották be főzést tanítani, ahol a rabok ételbe rejtve csereberélték a csempészárut. Sári Edina interjúzott a mesterszakáccsal.
A koronavíruson átesettek tudják, ez a betegség nem mindenkinél múlik el nyomtalanul. Számos kellemetlen fizikai utóhatása mellett a pszichés sem elhanyagolható; sokan küzdenek szorongással, alvászavarral, de a gyász, a veszteség, a trauma súlyával is. Nekik segíthet a távolba kihelyezett csoportterápia, avagy a Covid-túlélőtábor, amit magyar szakemberek bevonásával rendeznek a négy őselem hazájában, a varázslatos Szicíliában, a Palermótól pár kilométerre lévő Teatro Andromeda különleges helyszínén. Sári Edina riportja.
Egyelőre nem tudni, hány áldozatot követelt a detonáció.
Hétfőtől kötelező a maszk viselése hatéves kortól. Nemcsak belső térben, hanem az utcákon is viselni kell.
Összesen negyven lopott műkincs került elő a házkutatáskor.
Európa egyik legaktívabb vulkánja napok óta nyugtalankodik.