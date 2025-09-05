Össztűz alatt tartja a NER Ruszin-Szendi Romuluszt, de a HM máig jogszerűen fizet neki havonta 1,3 millió forintot

Novák Előd;kifizetések;vádak;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;Ruszin-Szendi Romulusz;

2025-09-05 16:21:00 CEST

Legalábbis ez derült ki abból a válaszból, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter helyett az államtitkára írt Novák Előd (Mi Hazánk) írásos kérdésére.

Nem válaszolt a Honvédelmi Minisztérium Novák Előd, a Mi Hazánk országgyűlési képviselőjének a volt vezérkari főnök, Ruszin-Szendi Romulusz ügyeiről szóló kérdéseinek többségére, amelyben azt firtatta, hogy miért vezették félre a közvéleményt a jelenleg a Tisza Párt szakpolitikusának 2023. április 27-i leváltásáról – írja a hvg.hu.

„Amikor a miniszter javaslatára Ruszin-Szendi Romulusz vezérkari főnököt, nem indokolták a döntést, az érdemeit viszont kiemelték, majd később a váltást azzal indokolták, hogy a harcászatiról hadműveleti szintre emelése a seregnek más típusú vezetést kíván. Most pedig, nagyjából két évvel később már azt állítják, hogy a fenti búcsú szövege és körülményei tulajdonképpen egy megtévesztő hazugság volt” – írta Novák Előd. A parlamenti képviselő felidézte, hogy az ügyben a hivatalos kormányzati kommunikáció most már úgy szól, hogy a vezérkari főnöknek azért kellett távoznia, mert olyan fegyelmi problémák voltak vele, amik miatt folyamatosan szóbeli és írásbeli figyelmeztetésekben kellett részesíteni. Ezzel kapcsolatban arra volt kíváncsi, hogy miért utal még mindig havonta 1,3 millió forintot a Honvédelmi Minisztérium Ruszin-Szendi Romulusznak.

A Vargha Tamás államtitkár által jegyzett egyetlen érdemi válasz szerint Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök juttatásait a hivatásos szolgálati viszonya megszűnésekor hatályos jogszabályok alapján állapították meg. Ezzel szemben Novák Előd kifejtette: „Ha csak a felét sejtették annak a bűnlajstromnak, ami idén napvilágot látott, és ami Ruszin-Szendi Romuluszt terheli, akkor teljesen jogos az adófizetők kérdése: Miért utal a magyar állam Ruszin-Szendi bankszámlájára még mindig havi 1,3 millió forintot?” A Mi Hazánk politikusa megjegyezte azt is, hogy a bűnpártolást a hatályos magyar Büntető törvénykönyv is szabadságvesztéssel rendeli büntetni, és feszegetni kezdte, hogy miért nem indítottak 2023. áprilisában büntető-, de legalább méltatlansági eljárást a volt vezérkari főnök ellen.