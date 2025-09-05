Legalábbis ez derült ki abból a válaszból, amelyet Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter helyett az államtitkára írt Novák Előd (Mi Hazánk) írásos kérdésére.
Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke mérlegelés nélkül végrehajtja a képviselő-testület jogi bizottságának hétfői ajánlását. Ha az EU Bírósága az uniós törvényhozóknak adna igazat, az Orbán-kormány vélhetően csak arról dönthet, hogy visszafizeti a vitatott pénzt, vagy azt a későbbi kifizetésekből vonják le.
A sztrájk utáni levonásban jóval precízebbnek tűnik a tankerület Óbudán, mint a tanároknak járó tartozások kifizetésében.
A „fegyelmezett, takarékos gazdálkodás” jegyében.
Tovább bővül azon kormányzati intézményi kör, amelyek nem tudnak fizetni a beszállítóiknak. A helyzet várhatóan romlik a következő hónapokban.
Megtiltotta a költségvetési intézmények számára a számlák kifizetését egy eldugott kormányhatározatban kormány - a forint jelentősen gyengült.
Orbán Viktor állítólag szeretne „rendet vágni”.
A megrendelők fizetési fegyelme romlott, amit leginkább a kifizetési lánc legvégén álló vállalkozók szenvednek meg.
Vannak, akik még júniusi bérüket sem kapták meg.
Az uniós közvetlen területalapú támogatási előleg alig több mint egyharmadát kapják a gazdák idén. Sokan még ennyit sem, ami gondot jelent az őszi munkáknál.
Lapunk információja szerint egy külsős cégen, a Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofit Kft.-n keresztül utalná 2017-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a kiemelt edzői programba tartozó szakemberek havi juttatásait.
Az állam - a Fidesz-kormány - szereptévesztését jól illusztrálja, a Fővárosi Gázműveknél napokban lezajlott ellenőrzés esete. Annak során a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) hiányosságokat talált a Fővárosi Gázművek Zrt. (Főgáz ) ügyfélkezelési tevékenységében, miután elvégezték a teljes körű fogyasztóvédelmi átvilágítást.
Összesen 170 milliárd forint egységes területalapú támogatás kifizetése kezdődött meg szerdán mintegy 180 ezer gazda számára, akik most a teljes támogatás 50 százalékát kapják meg - közölte Fazekas Sándor sajtótájékoztatón, szerdán Budapesten. A második részletet 2014 januárjában fogják átutalni a gazdáknak - mondta az agrárminiszter.