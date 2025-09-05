Hivatalossá vált, kezdődik az Európai Parlament pere az Európai Bizottság ellen az Orbán-kormánynak adott 10,2 milliárd euró miatt

Roberta Metsola, az Európai Parlament (EP) elnöke mérlegelés nélkül végrehajtja a képviselő-testület jogi bizottságának hétfői ajánlását. Ha az EU Bírósága az uniós törvényhozóknak adna igazat, az Orbán-kormány vélhetően csak arról dönthet, hogy visszafizeti a vitatott pénzt, vagy azt a későbbi kifizetésekből vonják le.