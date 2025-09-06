Banánok és macskák találkozása

Pápai Gábor;Bakáts Feszt;

2025-09-06 11:41:00 CEST

A Bakáts Feszten fellép többek között a The Qualitons, Jordán Tamás, Péterfy Bori és a Kaláka is.

Egy banánt fog felragasztani egy macskát ábrázoló festményére Pápai Gábor, lapunk karikaturistája szombaton fél hétkor Budapesten, a Ráday utca 9. szám alatt a Homo Faber Galéria és Közösségi Alkotóműhelyben, ahol úgynevezett banános macska műveket láthat a közönség. A Totemállat – banános macskák gyűjteménye című tárlat a vasárnapig tartó Bakáts Feszt keretében jött létre a IX. és XII. kerület együttműködésében, és a Ferencvárosi Művelődési Központ szervezésében. Az ötletét pedig az adta, hogy Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt hegyvidéki polgármestere egy ideje olyan alkotásokat kap, melyeken egy macska és egy banán szerepel különböző variációkban. – A kiállításra érkezett hozzánk festmény, fotó, rajz, tűzzománc és horgolt macska is – mondta lapunknak Fülöp Viktória művészeti tanár, a galéria tulajdonosa.

Pápai Gábor a banánt felragasztó performanszában az olasz képzőművész, Maurizio Cattelan 2019-es botrányos perfomanszát idézi meg, mikor is az alkotó a Miamiban rendezett Art Basel kiállításon banánokat szigszalagozott a falra, melyekből hármat is sikerült eladnia – az egyikért 120 ezer dollárt fizettek, de azt befalta David Datuna performanszművész, mert elmondása szerint éhes volt. Pápai szombaton egy rózsaszín, absztrakt festményére ragaszt fel egy félig meghámozott banánt, pont oda, ahol a képen egy macska feje látható, így a végeredmény olyan hatást fog kelteni, mintha a banánból a cirmos kelt volna ki.

A Bakáts Feszten látható továbbá az extravagáns képeiről ismert Stark Attila grafikus és festőművész Garden Party című kiállítása, melyen erdőrészleteket ábrázoló tájképek és új, állatfigurás festmények lesznek láthatók. – Ezek a nagy méretű művek a vázlatfüzetek esztétikáját fogják kelteni, mert firkákból és feliratokból épülnek fel – mondta lapunknak az alkotó, akinek a képeit a Bakáts tér 1. szám alatti Bakáts Bunker nevű helyen lehet megtekinteni.

A fesztiválon emellett számos programon vehetünk részt: szombat délután Simon Márton költő tart kreatív íráskurzust Hogyan írjunk rossz verset címmel?, míg este slam poetry bemutató várja az érdeklődőket, és a nagyszínpadon fellép a The Qualitons. Vasárnap helytörténeti sétán vehetünk részt Középső-Ferencvárosban, míg este a Novák Péter rendezésében a József Attila 120 – „Nem én kiáltok, a föld dübörög…” című záróeseményen ad elő többek közt Jordán Tamás, Péterfy Bori, Csepella Olivér, a Kaláka együttes, a Soharóza kórus és a Corvinus Táncegyüttes Pesti Magyar Színiakadémia hallgatói.

Infó Bakáts Feszt Bakáts tér és környéke További információ a bakatsfeszt.hu oldalon

