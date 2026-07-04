Még nem tudjuk, mi lesz a sorsunk, de az biztos, hogy egy ideig digitális formában sem készül el a Népszava napilap, csak az online felület marad. Három „ősnépszavás” kollégát kértünk arra, idézzék fel, mit jelent számukra ez a lap, ez a közösség, ez a munka.
A Bakáts Feszten fellép többek között a The Qualitons, Jordán Tamás, Péterfy Bori és a Kaláka is.
Gyorsan korrigáltak.
A tilalmas dolgok kimondása az egyik legfontosabb forrása a humornak, ami emiatt időnként csoportok, közösségek érzékenységét sérti. De hova tűnik a humor, ha semmivel se lehet viccelni?
Pápai Gábor, lapunk karikaturistája egy drMáriást ábrázoló szatirikus rajzot helyezett el a festőművész kiállításán. Az akciót a Magyar Kétfarkú Kutya Párt szervezte.
A Le Monde című napilap egykori világhírű karikaturistája képeiből nyílt kiállítás a Francia Intézetben. Az alkotó a rajzok erejéről, a határsértés témájáról, és arról beszélt lapunknak, hogy miben nyújt mást egy karikatúra, mint egy cikk.
Az Alkotmánybíróság helybenhagyta a Kúria lapunkat elmarasztaló döntését Pápai Gábor Krónikus című karikatúrájának közlése miatt. Továbbra is kérdés azonban, hogy a szólásszabadsággal, egy közügyben való véleménynyilvánítással szemben miért súlyosabb, hogy a rajz egyik, bíráló jegyek nélkül megjelenő eleme sértheti egy vallási közösséghez tartozó személy méltóságát. Egyáltalán, hogyan igazolható egy sérelem tárgyszerűen kimutatható sértés nélkül? Tovább tágítva a kérdéskört, előírható-e más világnézetének, vallásának feltétlen tisztelete?
Pápai Gábor, lapunk karikaturistája és az ukrán Vlagyimir Kazanevszkij kapta a 2022-es nemzetközi karikatúra díjat, a Kofi Annan Bátorság a karikatúrában díjat. Az elismerést kedden Genfben vehette át a két alkotó.