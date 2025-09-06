A könyvtárhasználók száma évtizedek óta stagnál, míg az irodalmi programok közönsége növekszik

Pécs;fesztivál;irodalom;

2025-09-06 11:39:00 CEST

Hamarosan startol az ötödik PécsLIT Fesztivál.

Élményekre éhesek az emberek, ezért növekszik a közönsége a digitalizáció és az e-bookok korában az olyan rendezvényeknek is, mint egy irodalmi fesztivál. Az idén jubileumát ünneplő PécsLIT is immár a város különböző helyszínein, több mint félszáz programmal várhatja az érdeklődőket. Februárban Miszler Tamás, a pécsi Csorba Győző Könyvtár igazgatója, az esemény egyik társszervezője úgy nyilatkozott, az irodalmi programok népszerűsége nincs egyenes arányosságban a könyvtárhasználók számával. A tapasztalatok ugyanis azt mutatják, a lakosság körülbelül húsz százaléka jár Magyarországon könyvtárba, ez a szám az elmúlt öt évtizedben stagnált – a könyvtári, az olvasást népszerűsítő programokra járók aránya ugyanakkor mára megháromszorozódott.

Az okokról a PécsLIT fesztivál fényében kérdeztük az intézmény igazgatóját: – A jelenség a kultúrában általánosságban jellemző. Élményekért látogatnak az emberek, az olvasás terén ez pedig részben az író-olvasó találkozót jelenti, amelyre máshol ritkán vagy egyáltalán nincs lehetősége a rajongóknak. Hozzánk például Kaposvárról, Szekszárdról és Budapestről is érkeznek látogatók, akár több napra is, hogy találkozhassanak kedvenc íróikkal – mesélte a tízéves vezetői pozícióban látottak alapján Miszler. Az igazgató kérdésünkre kiemelte:

az olvasói kedvet az elmúlt időszak nehézségei sem vetették vissza, pedig a járvány alatti ideiglenes bezárások, majd az utána következő gazdasági nehézségeket, inflációt az erősen véges anyagi forrással működő könyvtárak is megszenvedték.

A PécsLIT irodalmi fesztivál idén a könyvtárban, a Tudásközpontban, szórakozóhelyeken, középiskolákban és a pécsi zsinagógában is szervez programokat. Az esemény a szervezők szándékai szerint minden korosztályt megszólít, különös tekintettel a fiatalokra. Miszler tapasztalatai ezzel kapcsolatban optimisták: – Nem kevesebbet olvasnak az emberek, csak másképp. Igaz, hogy volt egy felfutása az e-bookoknak még pár évvel ezelőtt, de aztán most úgy tűnik, a kereslet nem növekedett tovább. A fiatalok közül is sokan aktívan a papíralapú könyveket keresik. – A szervezők iskolákkal együttműködésben, előre szervezett keretek között gyerekprogramokkal várják többek között a fiatalabb korosztályt, emellett pedig számos, az ifjúsági irodalom népszerű szerzőjét is meghívták: Rojik Tamást, Zágoni Balázst, Simonfalvi Ancsát, Zalga Csengét és Takács Viktóriát. A középiskolásoknak pedig idén is rendhagyó irodalom órával járnak a kedvükben, ahol beszélgetni is lehet Pikli Natália, Kemény Zsófi, Szálinger Balázs és Szécsi Noémi szerzőkkel.

A helyi kötődés mindig is fontos volt a szervezők számára, ezért is a pécsi szerkesztésű Jelenkor irodalmi és művészeti folyóirat az események társszervezője. Idén ráadásul a fesztivál egyik kiemelt témája a baranyai városban élt és alkotott Bertók László életműve, születésének 90. évfordulója alkalmából, amelyre kétnapos konferenciát és beszélgetéssorozatot is szerveznek a Bertók-pódiumon. Emellett a fesztivál megemlékezik Csorba Győző életművére is: halálának 30. évfordulója alkalmából a Tudásközpontban egy kiállítás állít emléket a költő és műfordítónak.

Infó PécsLIT Fesztivál A Csorba Győző Könyvtár és a Jelenkor folyóirat közös eseménysorozata szeptember 8-13.

A PécsLIT irodalmi fesztivál szeptember 8. és 13. között várja az érdeklődőket. Fővédnökei Tóth Krisztina költő és Beck Zoltán zenész. A meghívott szerzők közül többen nemrég friss kötettel jelentkeztek az irodalmi piacon. A PécsLIT vendége lesz többek között Terézia Mora, Tóth Krisztina, Szabó T. Anna, Parti Nagy Lajos, Röhrig Géza, Závada Péter, Závada Pál, Szécsi Noémi, Erdős Virág, Kemény Zsófia és a pécsi kötődésű Csordás Kata, Kiss Tibor Noé és Keresztesi József is.