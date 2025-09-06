ígéret;egészségügyi dolgozók;utalvány;Takács Péter;

A nyugdíj mellett dolgozó egészségügyiseknek nem jár az utalvány

Visszafoglalkoztatott nyugdíjasoknak nem jár 30 ezer forintos utalvány az egészségügyben, szolgáltatások szűnhetnek meg, ha sokaknak elege lesz

Takács Péter gyors módosítást ígér. Az állami egészségügyben jelenleg mintegy 12 ezer szakdolgozó és körülbelül 3-4 ezer orvos dolgozik visszafoglalkoztatott nyugdíjasként. 

 Egyelőre hiába várták a nyugdíj mellett dolgozó egészségügyisek a postást, számukra még nem volt a táskájában a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány. Azt a tájékoztatást kapták, hogy nekik nem jár az Orbán-kormány egyszeri választási ajándéka. Ugyanis a foglalkoztatásukkor a nyugdíjukat szüneteltetik, és ahelyett úgynevezett „nyugdíjpótló ellátást” kapnak, ez pedig nem nyugdíj, így a juttatásról szóló rendelet velük nem is foglalkozik.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szeptember elsején külön körlevélben figyelmeztette az egészségügyi szolgáltatókat, hogy az érintettek nem jogosultak az egyszeri 30 ezer forintos egyszeri utalványra. Volt olyan munkaadó, amely e tájékoztatás után elkezdett a saját büdzséjében forrást keresni. Lapunknak az egyik ilyen intézményigazgató úgy fogalmazott:

ha a juttatás elmaradása miatt valaki úgy döntene, elege van és kilép, akkor ő bezárhatja a még működő szolgáltatásokat, ugyanis jóval több a feladat, a beteg, mint ahány ellátására szakembere van.

Lapunknak a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke, Soós Adrianna elmondta: már augusztus elején, a kifizetésről szóló jogszabály-tervezetének társadalmi vitájában kérték, gondoljanak a nyugdíj mellett visszafoglalkoztatottakra is, hogy ők is megkaphassák az utalványt. Egyúttal arra is emlékeztették a tárca munkatársait, hogy immár többedszer kérik, hogy ha valaki a nyugdíja mellett munkát vállal, ne szüneteltessék az öregségi ellátását. Ennek az észrevételnek a tervezet elfogadására nem volt hatása. Így a jogszabály megjelenése után nagyon sokan fordultak panasszal is a FESZ-hez.

Érdeklődtünk a Belügyminisztérium sajtóosztályán és Takács Péter államtitkártól is, hogy miért maradnak ki az egészségügy még dolgozó nyugdíjasai az egyszeri élelmiszerkupon juttatásból. Takács Péter azt válaszolta: az információnk téves, mert az érintettek nem maradtak ki, csak egy másik jogszabályban rendezik a kérdést. „Ez konkrétan A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet lesz. A módosítás hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben” – ígérte az államtitkár.

Arra a kérdésünkre, hogy a NEAK akkor miért küldött ellenkező tartalmú levelet a szolgáltatóknak, azt válaszolta: „A NEAK kollégája nem volt minden információ birtokában, amikor ezt a tájékoztatót írta. Korrigálni fogják természetesen.”

Több intézményt felhívtunk, de a korrekció péntek délutánig nem érkezett meg hozzájuk. 

