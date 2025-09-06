Visszafoglalkoztatott nyugdíjasoknak nem jár 30 ezer forintos utalvány az egészségügyben, szolgáltatások szűnhetnek meg, ha sokaknak elege lesz

ígéret;egészségügyi dolgozók;utalvány;Takács Péter;

2025-09-06 05:55:00 CEST

Takács Péter gyors módosítást ígér. Az állami egészségügyben jelenleg mintegy 12 ezer szakdolgozó és körülbelül 3-4 ezer orvos dolgozik visszafoglalkoztatott nyugdíjasként.

Egyelőre hiába várták a nyugdíj mellett dolgozó egészségügyisek a postást, számukra még nem volt a táskájában a 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány. Azt a tájékoztatást kapták, hogy nekik nem jár az Orbán-kormány egyszeri választási ajándéka. Ugyanis a foglalkoztatásukkor a nyugdíjukat szüneteltetik, és ahelyett úgynevezett „nyugdíjpótló ellátást” kapnak, ez pedig nem nyugdíj, így a juttatásról szóló rendelet velük nem is foglalkozik.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) szeptember elsején külön körlevélben figyelmeztette az egészségügyi szolgáltatókat, hogy az érintettek nem jogosultak az egyszeri 30 ezer forintos egyszeri utalványra. Volt olyan munkaadó, amely e tájékoztatás után elkezdett a saját büdzséjében forrást keresni. Lapunknak az egyik ilyen intézményigazgató úgy fogalmazott:

ha a juttatás elmaradása miatt valaki úgy döntene, elege van és kilép, akkor ő bezárhatja a még működő szolgáltatásokat, ugyanis jóval több a feladat, a beteg, mint ahány ellátására szakembere van.

Az állami egészségügyben jelenleg mintegy 12 ezer szakdolgozó és körülbelül 3-4 ezer orvos dolgozik visszafoglalkoztatott nyugdíjasként.

Lapunknak a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke, Soós Adrianna elmondta: már augusztus elején, a kifizetésről szóló jogszabály-tervezetének társadalmi vitájában kérték, gondoljanak a nyugdíj mellett visszafoglalkoztatottakra is, hogy ők is megkaphassák az utalványt. Egyúttal arra is emlékeztették a tárca munkatársait, hogy immár többedszer kérik, hogy ha valaki a nyugdíja mellett munkát vállal, ne szüneteltessék az öregségi ellátását. Ennek az észrevételnek a tervezet elfogadására nem volt hatása. Így a jogszabály megjelenése után nagyon sokan fordultak panasszal is a FESZ-hez.

Érdeklődtünk a Belügyminisztérium sajtóosztályán és Takács Péter államtitkártól is, hogy miért maradnak ki az egészségügy még dolgozó nyugdíjasai az egyszeri élelmiszerkupon juttatásból. Takács Péter azt válaszolta: az információnk téves, mert az érintettek nem maradtak ki, csak egy másik jogszabályban rendezik a kérdést. „Ez konkrétan A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elveknek az egészségügyi dolgozók vonatkozásában történő érvényesítéséről és végrehajtásáról szóló 124/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet lesz. A módosítás hamarosan megjelenik a Magyar Közlönyben” – ígérte az államtitkár.

Arra a kérdésünkre, hogy a NEAK akkor miért küldött ellenkező tartalmú levelet a szolgáltatóknak, azt válaszolta: „A NEAK kollégája nem volt minden információ birtokában, amikor ezt a tájékoztatót írta. Korrigálni fogják természetesen.”

Több intézményt felhívtunk, de a korrekció péntek délutánig nem érkezett meg hozzájuk.