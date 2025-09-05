A világpremierje napján négy díjat nyert Enyedi Ildikó filmje a Velencei Filmfesztiválon

díj;Velencei Filmfesztivál;Enyedi Ildikó;

Egyikük a Fipresci, vagyis a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége díja.

A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, vagyis a Fipresci mellett a diákzsűri díját, az ökológia és a fenntarthatóság értékeinek bemutatásáért járó Green Drop-díjat, valamint a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért adományozott Interfilm-díjat is megkapta a világpremier napján Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát a 82. Velencei Filmfesztiválon – derül ki a lapunkhoz is eljutatott közleményből.

A diákzsűri a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi látásmódjáért ítélte oda az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről világhírű rendezőjének az elismerést.

A Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között, humorral fűszerezett érzelmes utazás az időn át három történetben arról, hogyan kapcsolódik össze egy pillanatra ez a kétfajta radikálisan eltérő érzékelésmód. Férfi főszereplője Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), akinek a munkáját a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal ismerték el.További főszereplő Luna Wedler és Enzo Brumm, de játszik a filmben A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux is.

Enyedi Ildikó német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotása a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa-szerte a mozikba.

A fesztivál hivatalos díjait, köztük a fesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt szombaton adják át az olasz nagyvárosban.