A világpremierje napján négy díjat nyert Enyedi Ildikó filmje a Velencei Filmfesztiválon

Egyikük a Fipresci, vagyis a Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége díja.

A Nemzetközi Filmkritikusok Szövetsége, vagyis a Fipresci mellett a diákzsűri díját, az ökológia és a fenntarthatóság értékeinek bemutatásáért járó Green Drop-díjat, valamint a vallások közötti párbeszéd előmozdításáért adományozott Interfilm-díjat is megkapta a világpremier napján Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát a 82. Velencei Filmfesztiválon – derül ki a lapunkhoz is eljutatott közleményből. 

A diákzsűri a film kiemelkedő művészi értékéért, vizuális világáért, egyedi látásmódjáért ítélte oda az Arany Medve-díjas és Oscar-jelölt Testről és lélekről világhírű rendezőjének az elismerést. 

Csendes barát érzékeny és filozofikus párhuzamot von növény és ember kapcsolata között, humorral fűszerezett érzelmes utazás az időn át három történetben arról, hogyan kapcsolódik össze egy pillanatra ez a kétfajta radikálisan eltérő érzékelésmód. Férfi főszereplője Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), akinek a munkáját a 2023-as Velencei Filmfesztiválon életműdíjjal ismerték el.További főszereplő Luna Wedler és Enzo Brumm, de játszik a filmben A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux is.

Enyedi Ildikó német-francia-magyar koprodukcióban készült alkotása a tervek szerint 2026. első felében kerül Európa-szerte a mozikba.

A fesztivál hivatalos díjait, köztük a fesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt szombaton adják át az olasz nagyvárosban.   

