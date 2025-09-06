Gulyás Gergely üzent az Orbán Viktor felakasztásáról szövegelő Krúbinak: Aki ilyet tesz, semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg

akasztás;Gulyás Gergely;Krúbi;

2025-09-06 17:58:00 CEST

Az énekes-rapper elég durva monológot adott elő a pénteki koncertjén.

Ha bármilyen minimális ép erkölcsi érzéke a magyar nyilvánosságnak maradt, akkor a gyűlöletre, erőszakra, más megölésére való felhívást és felszólítást el kell utasítani, és aki ilyet tesz, az semmilyen normális közösségben nem tűrhető meg - közölte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebookon.

A tárcavezető arra reagált, hogy - mint beszámoltunk róla - Krúbi egy elég durva monológot adott elő pénteki koncertjén, a Budapest Parkban. Sorai így hangzottak: „Megpillantom Orbánt, ahogy ott ácsorog megszeppenve / Húsz évig a markában Feri fasza volt a fegyver / De Feri elment, és most ott áll üres kezekkel / Így a mosdó népével szemben védtelen maradt / Az emberek éhesek, ő pedig elég szaftos falat / Összeszorul a szívem, megsajnálom a kis ducit / Amikor majd felakasztjuk, küldök neki gyógypuszit.”

A magyar társadalom polarizáltságát jól jelzi, hogy már a monológ közben zúgott a 2025-ös fesztiválok menetrendszerű rigmusává vált „Mocskos Fidesz!”, az akasztás emlegetése után pedig a közönség ovációban tört ki.