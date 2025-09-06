Kire figyeljenek az írek?

futball;

2025-09-06 20:25:00 CEST

Az egyértelmű, hogy a Liverpool FC magyar duóját, Kerkez Milost és a Szoboszlai Dominiket meg kell állítani, de van egy Varga Barnabás is, aki 11 meccsen 10 gólnál jár ebben a szezonban, nem mellesleg klubszinten, az FTC-ben Robbie Keane edzi – hívja fel a figyelmet élő hírfolyamában a BBC.

Szoboszlai Dominika múlt héten az Arsenalnak lőtt szabadrúgásból egy bombagólt a Premier League harmadik fordulójában.