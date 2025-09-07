Csak hermetikusan

kötcsei találkozó;

2025-09-07 10:05:00 CEST

Tusnádfürdővel ellentétben a NER-nek – a fideszes Polgári Magyarországért Alapítványnak – ez egy zártkörű, nem sajtónyilvános eseménye, a fideszes elit Kötcsén a nyilvánosság kizárásával bulizik és hallgatja meg, hogy Orbán Viktor éppen mit gondol a világról. Politikusokat el lehet vagy el lehetett kapni egy-két szóra, de csak akkor, amikor érkeznek a találkozó helyszínére, a Dobozy-kúriára, most azonban ennek vége, a Dobozy-kúria utcája több másikkal együtt kordonokkal le van zárva, újságírókat sehova nem engednek be, szinte minden bokorban rendőr lapul. Behajtani csak autóval lehet, nehogy a meghívott vendégektől kérdezni lehessen.

Kötcse határában a helyszínre érkező munkatársaink szép új ideiglenes térfigyelő kamerákat láttak.