„Szimbolikusan is lezárjuk ezt a 20 évet” – Magyar Péter Balatonőszödről gyalogol Kötcsére

Kötcse;Balatonőszöd;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-09-07 09:13:00 CEST

A Tisza Párt elnöke kiemelte, Balatonőszöd neve összenőtt a hazugsággal, Kötcse neve pedig a cinizmussal.

Magyar Péter Balatonőszödről indult el az onnan 10,5 kilométerre található Kötcsére, ahova vasárnap 11 órára hívta a Tisza Párt híveit.

– Szimbolikusan is lezárjuk ezt a 20 évet 2006-tól 2026-ig – mondta a túrával kapcsolatban, hozzátéve: Balatonőszöd neve összenőtt a hazugsággal, Kötcse neve pedig a cinizmussal. A Tisza Párt elnöke a túrát élőben közvetíti a Facebook-oldalán:

Orbán Viktor vasárnap Kötcsén tartja meg politikai évadnyitó beszédét, amelyet most első alkalommal élőben közvetítenek. A miniszterelnök – aki szombaton, az ír-magyar vb-selejtező után magánrepülőgéppel jött haza Dublinból – a Tisza Párt rendezvényével kapcsolatban úgy fogalmazott, a kötcseiek sem értik, miért „visz balhét és provokációt” a Tisza a falujukba. – Magyarország 93 ezer négyzetkilométer. Miért oda kell gyűlést szervezni, ahol köztudottan a fideszesek tartják a politikai évadnyitójukat?” – tette fel a kérdést a kormányfő.

Magyar Péter ugyanakkor azt közölte, ők egy nyugodt, nyitott rendezvényt tartanak, ahol az adócsökkentés mellett bemutatja a Tisza Párt új arcait is.