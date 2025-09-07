Teljes útzár mellett megérkezett Orbán Viktor is

kötcsei találkozó;

2025-09-07 13:20:00 CEST

A Telex videón örökítette meg a pillanatokat. A miniszterelnök az éjszaka még Csányi Sándor társaságában Dublinban izgulta végig az fájdalmas döntetlennel végződő Írország–Magyarország vb-selejtezőt, hogy aztán ugyanúgy magánrepülőgépen térjen vissza, ahogyan elutazott.

Amíg Orbán Viktor konvoja be nem futott, a fideszes vendégek sem hajthattak fel a Dobozy-kúriához vezető útra. A miniszterelnököt egyenesen a helyszínére vitték.