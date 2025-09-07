Orbán Viktor magánrepülőgéppel jött haza Dublinból az ír-magyar vb-selejtező után

Szombat éjjel Orbán Viktorral a fedélzetén szállt le Budapesten a HA-LKW lajstromjelű magánrepülő – írja a 444. A portál le is fotózta a miniszterelnököt, aki Dublinból érkezett haza, ahol a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni vb-selejtezőjét nézte meg élőben.
A 444 szerint ez ugyanaz a gép, amellyel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért együtt repült Budapestre családjaik társaságában a Maldív-szigetekről. A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-ben gyártott repülőgép az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a tulajdonában áll, értéke újonnan 22 milliárd forint körül van.Orbán Viktor Dublinba utazott élőben nézni az Írország–Magyarország világbajnoki selejtezőt, tüntetni is fognak ellene
Orbán Viktor nemrég a horvátországi nyaralására is magánrepülőgéppel ment, akkor egy olyan géppel, ami Schmidt Mária érdekeltségébe tartozik.
A miniszterelnök vasárnap Kötcsén tartja meg politikai évadnyitó beszédét, amelyet most első alkalommal élőben közvetítenek.Megvan az időpont, vasárnap délután 4 órakor tart beszédet Orbán Viktor KötcsénAz Átlátszó fotókat közölt arról, hogy Orbán Viktor egy Schmidt Mária érdekeltségébe tartozó magángéppel repült Horvátországba