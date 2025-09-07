Orbán Viktor magánrepülőgéppel jött haza Dublinból az ír-magyar vb-selejtező után

Orbán Viktor;Írország;Dublin;Kötcse;magángép;

2025-09-07 08:30:00 CEST

A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-ben gyártott repülőgép szombat éjjel szállt le Budapesten a miniszterelnökkel a fedélzetén. Vasárnap délután 4 órától a kormányfő már Kötcsén tart beszédet.

Szombat éjjel Orbán Viktorral a fedélzetén szállt le Budapesten a HA-LKW lajstromjelű magánrepülő – írja a 444. A portál le is fotózta a miniszterelnököt, aki Dublinból érkezett haza, ahol a magyar labdarúgó-válogatott Írország elleni vb-selejtezőjét nézte meg élőben.

A 444 szerint ez ugyanaz a gép, amellyel korábban Orbán Sára és Jászai Gellért együtt repült Budapestre családjaik társaságában a Maldív-szigetekről. A Dassault Falcon 8x típusú, 2021-ben gyártott repülőgép az OTP egyik cégének, az Air Invest Kft.-nek a tulajdonában áll, értéke újonnan 22 milliárd forint körül van.

Orbán Viktor nemrég a horvátországi nyaralására is magánrepülőgéppel ment, akkor egy olyan géppel, ami Schmidt Mária érdekeltségébe tartozik.

A miniszterelnök vasárnap Kötcsén tartja meg politikai évadnyitó beszédét, amelyet most első alkalommal élőben közvetítenek.