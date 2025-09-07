Lemondott a japán miniszterelnök

Lemondott tisztségéről vasárnap Isiba Sigeru japán miniszterelnök. – Szeretném átadni a stafétát a következő generációnak – mondta a 68 éves politikus. Sajtótájékoztatóján közölte, megkérte a Liberális Demokrata Pártot (LDP), hogy tartson rendkívüli vezetőválasztást. Hozzátette, hogy folytatja feladatai ellátását, amíg utódját megválasztják.
Tavaly októberi hatalomra kerülése óta Isiba kormánykoalíciója elvesztette többségét a parlament mindkét házában, miközben a választók a megnövekedett megélhetési költségek miatt elfordultak tőle. A kormányfő mindeddig nem volt hajlandó lemondani, miután pártja a legutóbb vereséget szenvedett júliusban a felsőházi választásokon.
A Kyodo japán hírügynökség vasárnap közzétett közvélemény-kutatása szerint a válaszadók közel 55 százaléka szerint nincs szükség előrehozott választásokra.