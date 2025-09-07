miniszterelnök;Japán;lemondás;vereség;népszerűtlenség;parlamenti választás;

2025-09-07 15:02:00 CEST

Lemondott a japán miniszterelnök

Isiba Sigeru két hónappal azután távozik, hogy pártja vereséget szenvedett a parlamenti választáson, és egyre népszerűtlenebb lett.